Inizia a prendere forma il quintetto titolare della Dinamo Banco di Sardegna Sassari in un basket mercato molto caldo. La società biancoblù ha infatti annunciato la firma di due nuovi giocatori: si tratta della guardia Michele Vitali e dell’ala forte Dwayne Evans. I due prendono il posto rispettivamente di Scott Bamforth e di Rashwan Thomas, di recente lasciati liberi di accasarsi altrove. L’ingaggio era dato per scontato da diversi giorni, ma solo tra ieri e oggi è divenuto ufficiale: la loro presenza consente ai sassaresi di confermare il passaggio alla formula 5+5 (cinque italiani e cinque stranieri) nella composizione del roster.

Fratello di Luca (play di Brescia e della nazionale italiana), Michele Vitali ha voluto fortemente firmare per la Dinamo. In ballottaggio con Alessandro Gentile fino a pochi giorni fa (rimasto alla ricerca di un top club straniero che possa garantirgli visibilità e minuti nel circuito Eurolega), ha deciso di rescindere il contratto che lo legava ad Andorra – dove era diventato un idolo – per passare definitivamente in Sardegna agli ordini di Gianmarco Pozzecco. Uno dei migliori italiani in circolazione, 1.96 cm per 88 kg, è il prototipo della guardia moderna, molto fisico e capace di segnare in molti modi. Possiede percentuali interessanti dall’arco e una disponibilità tattica non indifferente, tale da renderlo un eccellente difensore.

Classe 1992, nato a Bolingbrook (Illinois), con i suoi 2.01 per 104 kg Dwayne Evans è una ala atipica: molto rapido e dinamico, a dispetto della stazza è capace di giocare molto bene vicino al canestro sia contro pari ruolo che contro atleti più piccoli. Sa difendere in maniera incisiva ed imporsi offensivamente come un tornado. Migliore ala forte dell’ultima regular season di Bundersliga con la maglia dei Ratiopharm Ulm, ha vissuto l’anno della consacrazione andando nove volte oltre i 20 punti realizzati, con cinque doppie doppie, fino a mettere in fila la media di 14.8 punti e 6.7 rimbalzi. Sarà lui ad affiancare il centrone Miro Bilan dentro l’area.

A questo punto mancano solo due stranieri: un play titolare e una ala-pivot di riserva, è possibile però che possa essere aggiunta anche un’ala piccola da alternare a Pierre. Nei prossimi giorni la società darà nota degli ultimi nomi messi sotto contratto, andando a concludere una rosa già di per sé competitiva.

Simone Spada