Dinamo Sassari, ko pesante con Treviso: ora la salvezza è a rischio

Sconfitta al PalaSerradimigni e fischi dei tifosi: i biancoblù scivolano a +4 sulla zona retrocessione. Sabato sfida decisiva contro Cantù.
Una sconfitta pesante, i fischi del pubblico e una classifica che ora fa paura. La Dinamo Banco di Sardegna Sassari cade in casa contro Treviso (103-108) e si ritrova risucchiata a soli quattro punti dalla zona retrocessione.
Al PalaSerradimigni i biancoblù perdono uno scontro diretto fondamentale, permettendo proprio a Treviso di riaprire completamente i giochi. Non solo: la squadra veneta, con una partita in meno, ha anche ribaltato la differenza canestri negli scontri diretti dopo il -3 dell’andata.
La situazione si complica ulteriormente in vista del prossimo turno. Sabato 4 aprile la Dinamo sarà impegnata sul campo di Cantù, appaiata in classifica al penultimo posto. Una sfida che ha il sapore di uno spareggio salvezza: chi perderà dovrà fare i conti con il ritorno di Treviso, determinata a giocarsi tutto nelle ultime giornate.
La partita contro Treviso ha mostrato ancora una volta i limiti di una squadra incostante. Partenza shock per Sassari, sotto 3-15 nei primi minuti, poi la reazione fino al +11 che sembrava poter indirizzare la gara. Nel finale, però, il crollo: complice anche l’uscita per falli di Thomas, McGlynn e Vincini, la Dinamo ha subito il ritorno degli avversari fino alla sconfitta.
A fine gara il tecnico Veljko Mrsic non nasconde la delusione. “Chiedo scusa ai nostri tifosi per come abbiamo interpretato una partita così importante. Capisco la delusione dei tifosi: si può perdere, si può anche giocare male, ma subire 108 punti in casa in una gara così, pesa”.
Parole che fotografano un momento complicato, confermato dallo stesso allenatore. “Sono preoccupato, lo sono stato fin dal mio arrivo. Ci sono stati momenti positivi, ma dopo le ultime due partite in casa, soprattutto dal punto di vista difensivo, la preoccupazione è aumentata. Stiamo cercando soluzioni per uscire da questo momento”.
Con cinque partite ancora da giocare, la Dinamo è chiamata a reagire subito: la corsa salvezza è ormai entrata nel vivo.