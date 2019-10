Dopo cinque vittorie consecutive, la Dinamo Sassari riceve un brusco stop a sorpresa alla sesta gara: la Pallacanestro Trieste vince per 65-59 al termine di un confronto parecchio brutto, mal giocato, con tanti errori e ritmi non sempre convinti per gli uomini di Gianmarco Pozzecco. L’inizio era stato anche discreto, ma il continuo andare a strappi, con gli ospiti che riuscivano sempre a ritornare a contatto grazie al tiro dalla lunga distanza, aveva dato la sensazione che questa sarebbe stata una circostanza diversa dalle altre.

E così mentre gli stranieri partecipavano poco in fase offensiva e solo Spissu reggeva il gioco, dall’altra parte DeQuan Jones ha fatto fuoco e fiamme assieme al sempreverde Cavaliero per tenere a bada i pochi focolai di rimonta finali dei sassaresi con Vitali e Gentile. Una sconfitta che prima o poi doveva arrivare, ma non sembrava questa l’occasione giusta contro una formazione inferiore sulla carta e arrivata in Sardegna con poca fiducia visti i tre insuccessi di fila ottenuti nelle precedenti uscite.

Con l’eventuale vittoria a Pesaro, la Virtus Bologna potrà così andare in testa in solitaria. Per Sassari ci sarà da ripensare agli errori commessi quest’oggi, probabilmente dovuti ad una sottovalutazione dell’avversario. Anche perché adesso inizia il periodo più duro, con due partite in sette giorni praticamente ogni settimana tra Champions League e campionato. Le energie fisiche e mentali verranno messe a dura prova ed è possibile che intoppi come quelli odierni possano ripresentarsi.

TABELLINO.

Dinamo Banco di Sardegna. Spissu 10, McLean 7, Bilan 11, Bucarelli, Devecchi, Evans 8, Magro, Pierre 8, Gentile 3, Vitali 7, Jerrells 5. All. Gianmarco Pozzecco.

Pallacanestro Trieste. Coronica, Cooke 8, Peric 10, Fernandez 8, Jones 22, Strautins, Janelidze, Cavaliero 9, Da Ros 4, Mitchell 2, Elmore 2, Justice. All. Eugenio Dalmasson

Simone Spada

(Foto: dinamobasket.com)