Cremonese vince a Parma, brutte notizie per il Cagliari. La zona retrocessione si fa più vicina

Terza sconfitta consecutiva. E brutte notizie dal Tardini: la Cremonese ha vinto questo pomeriggio a Parma ed ora è a meno tre dal Cagliari. Non solo: sulla carta la Fiorentina potrebbe sorpassare i rossoblù, mentre il Lecce ha aritmeticamente la possibilità di agganciare la squadra di Pisacane a quota 30.

Sulla carta, però. Perché sul campo i viola devono giocare con la Fiorentina e i salentini contro il Lecce. Domani ci sarà il quadro completo con le ultime gare in programma prima della sosta playoff. Ma il Cagliari sa già che sarà un aprile di fuoco e passione: prima di Pasqua si inizia a Sassuolo. E dopo arriva in Sardegna la Cremonese passata da Nicola a all’altro ex Giampaolo.

Il Cagliari, dopo il successo di oggi dei grigio-rossi, è la squadra che va più lenta tra le concorrenti per la salvezza: appena due punti nelle ultime sette partite.

Cinque sconfitte e due pareggi: questo il bilancio dopo le tre vittorie di fila che avevano in qualche modo illuso non solo i tifosi, ma forse anche la società. Il club, con la squadra lontanissima dalla zona calda, aveva dato il via libera alla cessione di Luperto proprio alla Cremonese.

La corsa finale riparte martedì da Assemini. Ma senza gli azzurri Caprile e Palestra, impegnati con la Nazionale. Mancheranno anche Kilicsoy e Obert, anche loro ai playoff con Turchia e Slovacchia. Più Sulemana e forse Liteta (da valutare per infortunio) con Ghana e Zambia.

Pisacane cercherà di recuperare Borrelli, già sulla buona strada per la ripresa: per lui si potrebbe addirittura spalancare un posto da titolare per la gara con il Sassuolo. Anche in considerazione dei problemi del Cagliari in zona gol nelle ultime sette gare. Per la sfida con i nero-verdi Pisacane dovrà fare a meno dello squalificato Dossena.