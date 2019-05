Il Cagliari pensa al futuro e decide di darsi delle certezze confermando Alessio Cragno tra i pali rossoblù: il portiere toscano ha infatti rinnovato fino al 2024 il suo contratto. Grande e doppia soddisfazione per lui, vista anche la chiamata in nazionale assieme a Nicolò Barella e Leonardo Pavoletti, compagni di club. Secondo i piani di Roberto Mancini, e vista l’assenza del collega Donnarumma, dovrebbe essere lui il titolare azzurro dei prossimi match internazionali.

Ad annunciare l’accordo è stato il presidente Tommaso Giulini, durante il workshop annuale tenuto dalla società rossoblù al Forte Village. “È un ragazzo che mi ha colpito sin da subito, sin dai primi tempi al Brescia – ha dichiarato – sapevo sarebbe diventato molto forte e sono felice di aver visto le mie sensazioni avverarsi. Ha fatto dei grandissimi progressi che lo hanno portato in nazionale. Merita questo rinnovo e quanto di bello gli sta capitando”. Si è associato ai complimenti anche il tecnico, Rolando Maran, che si è detto soddisfatto della sua crescita e pronto ad allenarlo ancora.

Nonostante il Cagliari non abbia vissuto una stagione entusiasmante, Cragno è risultato essere uno dei migliori portieri della serie A. Il pubblico sardo glielo ha riconosciuto premiandolo come miglior giocatore della formazione rossoblù al termine di un sondaggio indetto dalla società – era in lizza con Barella, Pavoletti e Ionita. Questo rinnovo contrattuale per altri due anni (il precedente accordo sarebbe scaduto nel 2022) allontana temporaneamente l’interesse della Roma e della Lazio, fin qui apparse fortemente interessate al suo acquisto.

Simone Spada

(Foto credit: Cagliari Calcio)