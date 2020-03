Nella serata di ieri, la Dinamo Sassari è stata eliminata dalla Champions League per mano del Burgos. Questa mattina è ripartita per Alghero con un volo privato e all’atterraggio, la società ha disposto una settimana di quarantena fiduciaria per tutti i giocatori, con la sospensione degli allenamenti. Questa decisione è solo l’ultima di una serie di tira e molla intrapresi dalla dirigenza biancoblù sia con la formazione avversaria che con la Fiba: sui social si è scatenata una battaglia verbale colma di accuse e controaccuse.

I Fatti. La Dinamo Sassari è partita per la Spagna subito dopo la trasferta di Roma, dove i biancoblù avevano sostenuto la gara della 24esima giornata di campionato contro la Virtus. Una volta arrivati in terra iberica, Stefano Sardara aveva chiesto di poter giocare la sfida a porte chiuse a causa del diffondersi del Coronavirus in particolare nella provincia di Burgos, segnata da una escalation di contagi. La dirigenza spagnola aveva negato questa possibilità perché, a detta loro, la situazione nel territorio era di assoluta normalità. La Fiba, invece di mediare, aveva dato ragione agli spagnoli. A quel punto, con un comunicato sui social, la Dinamo aveva annunciato di essere pronta a ritornare in Sardegna. Nel giro di qualche ora sono state intraprese telefonate e incontri che hanno scongiurato l’accaduto e permesso che la gara si tenesse, coi sassaresi eliminati senza appello.

Nel post partita, Joan Peñarroya – tecnico del San Paulo Burgos – aveva sparato a zero contro la dirigenza sarda: “Abbiamo vinto la serie con merito dopo una settimana in cui io, come sportivo, mi vergogno per quello che hanno fatto i nostri avversari. Io credo che il teatrino che hanno fatto ‘Gioco, non gioco, me ne vado, non me ne vado’ non ha ragione di esistere. Primo perché noi non siamo medici. E minacciano parlando della salute dei loro giocatori quando il focolaio europeo del coronavirus è nel loro paese. E 19 professionisti del San Pablo Burgos la settimana scorsa sono andati in Italia e abbiamo giocato una partita in un palazzo pieno di gente, ci siamo stretti le mani, ci siamo abbracciati, ma non abbiamo fatto alcuna polemica come l’hanno fatta loro”. ueste frasi sono rimbalzate sui social a tal punto da scatenare numerose discussioni tra tifosi delle due parti.

La Dinamo ha preferito non replicare alle pesanti accuse di Peñarroya, ma ha messo in luce come in questo momento la prudenza e la salute dei giocatori venisse prima di ogni altra cosa. A dar ragione a Sassari è stato il Consiglio dei ministri spagnolo, che ha dato mandato affinché in Spagna si disputino a porte chiuse tutti gli eventi sportivi, nazionali e internazionali. Nonostante ciò, sui social gli avversari hanno insistito: “Noi ci limitiamo a capire di basket. Per il resto ci limitiamo a rispettare le autorità sanitarie, ed è quello che abbiamo fatto sia ieri che a Sassari. Nessuno club di basket può prendere sue decisioni in merito”

La questione probabilmente si chiuderà qua. Ma la tensione tra le due compagini rimane, soprattutto dopo le accuse campate per aria del tecnico spagnolo: la Dinamo ha tutelato se stessa e la salute dei suoi ragazzi, sollevando un chiaro problema. Nel momento in cui il Burgos ha giocato in Sardegna la situazione non era così grave e soprattutto nell’isola non esisteva (e non esiste) un focolaio a differenza del loro territorio dove il contagio si sta espandendo in maniera pericolosa.

Simone Spada