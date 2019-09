I cori di pochi tifosi rossoblù contro l’attaccante dell’Inter Romelu Lukaku fanno ancora discutere. Non è bastato l’intervento del Cagliari Calcio a calmare l’ondata di disgusto che il fatto ha suscitato non solo in Italia ma anche nel resto d’Europa. “Il club – si legge nel comunicato pubblicato ieri – ribadisce una volta di più l’intenzione di individuare, isolare ed estromettere dalla propria casa gli ignoranti, anche fosse uno soltanto, che si rendono protagonisti di gesti e comportamenti deprecabili e totalmente agli antipodi dei valori che, con determinazione, il Cagliari calcio porta avanti in ogni singola iniziativa. Quotidianamente”. Anche Gianfranco Zola e Bebe Vio si sono spesi a favore dei sardi e dei tifosi rossoblù, da sempre ritenuti tra le tifoserie più apprezzate d’Italia.

Sui social però la questione è andata avanti. Ad esempio la pagina Instagram ‘Original Troll Football‘ che conta poco più di 174 mila follower, ha pubblicato nel giro di 24 ore tre post in cui ha ricordato tutti i casi in cui uno sparuto gruppo del pubblico cagliaritano ha avuto atteggiamenti razzisti contro calciatori di colore: nell’ottobre del 2010 toccò ad Eto’o, nell’aprile del 2017 a Muntari, poi l’escalation dell’ultimo anno che ha colpito Matuidi, Kean e appunto Lukaku. A corredo l’immagine della Curva Nord della Sardegna Arena con la scritta “Vi presentiamo i peggiori tifosi del mondo: quelli del Cagliari“. Ovviamente gli autori hanno voluto calcare la mano sull’accaduto e hanno colpito nel segno, visto che nel giro di poche ore hanno conquistato con le tre pubblicazioni oltre 7 mila mi piace e più di 700 commenti.

Stesso discorso per altre pagine sportive inglesi, polacche, francesi e spagnole. Tutte hanno messo in luce il comportamento dei tifosi del Cagliari, segnalando le vittime del razzismo cagliaritano. Gli autori di 365scores hanno chiesto ai propri 36 mila follower quali sarebbero le misure migliori per evitare che accadano altri episodi di questo genere: un commento chiedeva di punire semplicemente i colpevoli e dare supporto alla società in questa azione, mentre qualcun altro chiedeva addirittura la squalifica del campo per un anno. Intanto su questo tema interverranno sia la Fifa che la Giustizia Sportiva: lo ha annunciato Gabriele Gravina, presidente della Figc, con una nota facendo intendere come l’eco di quanto accaduto proseguirà anche nei prossimi giorni.

Il Cagliari Calcio si è già attivato con tutte le procedure di identificazione dei responsabili, come ha avuto modo di spiegare Mario Passetti, direttore generale della società, in una intervista al Corriere dello Sport: “La nostra volontà è quella di prendere le distanze da ogni forma di razzismo. Serve combattere l’ignoranza attraverso l’infondere di valori positivi e con l’aiuto della tecnologia. Sul caso Lukaku stiamo sfruttando tutto quello che è in nostro possesso per chiarire ed è tutto al vaglio delle forze dell’ordine. Ci troviamo di fronte a pochi ignoranti e serve l’aiuto di tutti per isolarli”.

Simone Spada