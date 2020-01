La Dinamo Sassari soffre più del dovuto ma riesce a battere l’Hapoel Holon per 83-73, conquistando il primo posto del girone A di Champions League. I biancoblù hanno comandato sempre la gara, ma si sono visti rimontati a più riprese, patendo la buona lena delle guardie avversarie che hanno martellato dalla lunga distanza come dei cecchini. Anche perché per gli israeliani una sconfitta avrebbe significato l’eliminazione dalla competizione, esattamente come è accaduto al termine della sfida.

Decisivo l’ultimo quarto quando i sassaresi hanno dato la spallata decisiva, tra attacco e difesa: Evans (17 punti e 10 rimbalzi) e Bilan (15 rimbalzi e 8 rimbalzi) hanno giganteggiato dentro l’area, mentre Stefano Gentile, Curtis Jerrells e Michele Vitali hanno infilato le triple utili a ricacciare indietro gli avversari e a rendere sicura una vittoria importantissima. Infatti vale il primo posto: in attesa di capire cosa farà il Turk Telecom nella giornata di domani, la Dinamo è capolista e spera di rimanerci quando manca un turno alla conclusione del girone eliminatorio.

Prima della partita, il pubblico e i giocatori biancoblù hanno potuto ricordare la memoria di Kobe Bryant, stella del basket americano morto due giorni fa in un incidente aereo. Un video tributo è stato mandato in onda sul cubo, i sassaresi hanno indossato una sovramaglia col numero della leggenda Nba, e prima dell’inizio della contesa, i tifosi presenti al PalaSerradimigni hanno tributato un lungo applauso in ricordo del Black Mamba.

TABELLINO.

Dinamo Banco di Sardegna. Spissu 5, Bilan 15, Bucarelli 3, Devecchi, Sorokas , Evans 17, Magro, Pierre 11, Gentile 10, Coleby 10, Vitali 5, Jerrells 7. All. Gianmarco Pozzecco.

Hapoel Holon. Caupain 2, Howell. Cline 17, Thompson 4, Pnini 9, Moraidi, Harrush 8, Foster 23, Alexander 6, Ohayon 4, Sasson. All. Stefanos Dedas.

Simone Spada

(Foto: dinamobasket.com)