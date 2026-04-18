Cagliari senza identità, ancora una stagione da dimenticare. Cinque partite per evitare il peggio

Finale di stagione decisivo per una salvezza tutt’altro che scontata. L’analisi all’indomani della netta sconfitta con l’Inter.

di Luciano Onnis



Non si sa come andrà a finire, ma una cosa appare certa fin d’ora: quella del Cagliari è una stagione deludente, potrebbe solo peggiorare ulteriormente con una malaugurata retrocessione. Il progetto rivoluzionario (largo ai giovani e a un allenatore ambizioso fatto in casa) di Giulini-Angelozzi non è decollato, niente di nuovo rispetto ai campionati precedenti. La sofferenza cronica è rimasta, molte delusioni, poche gioie.

Eppure sembrava fosse arrivata la svolta auspicata quando la squadra ha inanellato una serie di risultati positivi – e qualcuno anche clamoroso -, affacciandosi alla finestra sinistra della classifica. Pia illusione, il crollo è rimasto dietro l’angolo e il Cagliari è tornato ad essere una croce per i propri tifosi sparsi in tutta Italia. Tifosi, affamati, desiderosi, comprensivi, pazienti. Ma poi ancora una volta delusi. Da una società che non riesce a far fare alla squadra il salto di qualità. Cambiano gli allenatori, cambiano i direttori sportivi, cambiano i giocatori. Non cambiano però i risultati. Decisamente deludenti.

Il discorso che la permanenza in serie A equivale per il Cagliari uno scudetto, non regge più. I tifosi, la città , la Sardegna meritano ben più di una salvezza sempre sofferta. Basta con l’invidiare Udinese, Sassuolo, Parma , per non parlare di Bologna, Como, Atalanta che sono già un po’ più in la in zona Europa. Si obietterà che sono tutte società con disponibilità finanziarie superiori a quella del presidente Giulini. Ma è indubbio che abbiano anche maggiori capacità intuitive e di scouting. Fare l’elenco dei tanti flop delle campagne acquisti, sarebbe ingeneroso verso quei calciatori proiettati in realtà che non sono le loro. Qualche volta è andata relativamente bene, ma poi esigenze di cassa hanno vanificato le buone intuizioni. E’ quanto presumibilmente accadrà per Elia Caprile, come lo scorso anno avvenuto per Piccoli e Zortea. Il gioiellino Palestra è solo di passaggio, con le valigie già pronte per tornare all’Atalanta e poi andare (come sembra) all’Inter.

Altri nomi non emergono nell’organico rossoblù. Forse Ze Pedro, la promessa Idrissi fermato sul più bello da un infortunio, Belotti non ha avuto la possibilità di esprimersi da par suo. Degli altri, nessuno è apparso in grado di far fare una salto di qualità alla formazione rossoblù, tutt’altro. I dubbi si stanno facendo sempre più spazio anche sull’allenatore. Pisacane ha messo tutta la sua ferma volontà e passione – oltre all’attaccamento ai colori rossoblù – per ripagare la fiducia riposta in lui dal presidente Giulini. Non tutto è filato liscio. Inesperienza, infortuni e povertà dell’organico hanno pesato non poco. Ma ha anche sbagliato tanto, e non per colpa sua. Non è riuscito a dare un volto definitivo e preciso alla squadra, il gioco latita, non sempre le formazioni schierate sono state esenti da errori, tante le letture sbagliate della partita in corso. Un Cagliari quasi mai omogeno, lo confermano le partite a fasi alterne. Buoni primi tempi e pessimi i secondi, o viceversa. Per ultimo con l’Inter. Un segnale della mancanza di identità e personalità della squadra. Oltre che di concentrazione. Tutte caratteristiche di cui deve rispondere anche l’allenatore. Alla fine del campionato mancano cinque partite, il Cagliari ne disputerà tre in casa (Atalanta, Torino e Udinese) e due fuori (Bologna e Milan). Dovrà fare almeno quattro punti per mettersi al sicuro. E di questi tempi non sarà facile.