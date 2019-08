Il Cagliari ha chiuso ieri il ritiro precampionato con un nuovo pareggio, un 1-1 faticoso ottenuto contro il Catania al “Massimino” – Joao Pedro all’87 ha risposto al vantaggio siciliano di Curiale. È stato l’ultimo atto di una serie di amichevoli in chiaroscuro, con luci ed ombre agevolate dal tanto sperimentare dello staff tecnico che, a parte il confronto con il Fenerbahce, non ha mai proposto quella che dovrebbe essere la formazione titolare. Ecco perché la squadra è andata un po’ a sprazzi, proponendo sì del buon calcio ma soffrendo anche più del dovuto i carichi d’allenamento e la necessità di rispettare le comande di mister Rolando Maran.

Il tecnico ha incassato fin qui tre vittorie (su Real Vicenza, Friburgo e Chievo Verona), quattro pareggi (Feralpisalò, Leeds, Fenerbahce e Catania) ed una sconfitta (nella seconda partita col Friburgo, ma con le riserve).”Ora è importante alzare l’asticella, l’ambizione non deve spaventarci” ha spiegato al termine della gara della scorsa serata. Il gruppo è quasi al completo, verrà raggiunto dal neo acquisto Nandez mentre alcune pedine lasceranno la Sardegna per accasarsi altrove (Bradaric, Farìas, Colombatto, Pinna, probabilmente Despodov). Potrà così lavorare sull’undici titolare che vedremo nei prossimi impegni, senza ulteriori esperimenti e con una assenza abbastanza pesante: non ne farà parte Alessio Cragno, bloccato da un forte trauma distorsivo alla spalla. Per lui si prospettano una operazione e due mesi di stop, la dirigenza ha iniziato a ragionare sulla necessità di aggiungere un nuovo portiere, ma dovrebbe essere confermata la fiducia a Rafael e Aresti.

L’asticella però si alza con le vittorie. Il Cagliari ha fin qui segnato poco e concesso poco, ha bisogno di caricare una struttura di gioco ben definita e di essere spinta dalla verve dei suoi giocatori migliori. Nainggolan si è già preso il centrocampo, Joao Pedro ha lottato per non partire ed è risultato tra i più in forma, Ionita continua a dare solidità al suo reparto. Permangono i dubbi sulla difesa, talvolta distratta e ballerina, talvolta non aiutata dai problemi fisici (Cacciatore si è allenato a fasi alterne, Lykogiannis si è dovuto fermare per una botta); e su Pavoletti, non sempre inserito nelle trame di gioco, e poco prolifico fino a questo momento. Ecco perché già dalla sfida di Coppa Italia di domenica prossima occorrerà che i rossoblù alimentino la loro forza con un primo successo. Poi Brescia e Inter, i tifosi sognano già i primi sei punti in campionato per cominciare al meglio la stagione.

Simone Spada