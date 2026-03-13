Cagliari-Pisa, Tar conferma il divieto per i tifosi sardi in trasferta. Secchi (Lega): “Inaccettabile”

Potrà acquistare il biglietto per la partita solo chi già risiede nella Penisola. Delusione per la società e i tifosi rossoblù. Il consigliere comunale Nando Secchi: “Decisione incomprensibile“

Il Tribunale amministrativo della Toscana ha respinto il ricorso presentato dal Cagliari calcio contro il divieto di vendita dei biglietti ai residenti in Sardegna per la gara di domenica pomeriggio a Pisa.

Nel settore ospiti potranno entrare solo i tifosi rossoblù che vivono nella Penisola. Delusione, invece, per i supporter che dall’isola si erano già organizzati per la trasferta con nave e aereo.

Nessuna dichiarazione da parte del club, ma trapelano delusione e fastidio: il Cagliari, in una partita chiave per la corsa salvezza, non potrà contare sui cori e gli incoraggiamenti dei tifosi da trasferta.



Il diniego – esteso anche ai possessori della fidelity card – è motivato dal richiamo alla “forte rivalità tra le due tifoserie, accesa dagli incidenti che si sono verificati in data 10 aprile 2023“.

E nel dispositivo si sottolinea la difficoltà di ottenere rinforzi, per fronteggiare eventuali difficoltà di ordine pubblico, stante l’operatività delle misure organizzative legate ai “Giochi Paraolimpici Invernali di Milano-Cortina 2026”.

“Ho appreso con profonda amarezza e sconcerto la decisione del Tar di respingere il ricorso del Cagliari Calcio. È una decisione che rappresenta una grave sconfitta non solo per il mondo del calcio, ma per i principi di equità e giustizia”, commenta Ferninando Sechi, consigliere comunale del gruppo Lega – Anima di Sardegna che nei giorni scorsi aveva chiesto al sindaco di Cagliari di interessarsi alla vicenda.



“Ciò che rende questa decisione ancora più incomprensibile e inaccettabile è la totale mancanza di memoria storica e di buon senso. Solo tre mesi fa, in occasione della gara di andata, la nostra città e la nostra tifoseria hanno accolto i sostenitori pisani in un clima di assoluta tranquillità, amicizia e reciproco rispetto. Abbiamo dimostrato, ancora una volta, grande maturità e senso dello sport. Oggi riceviamo un divieto che punisce in modo cieco e sproporzionato i tifosi sardi, costretti a subire non solo la beffa di non poter seguire la propria squadra, ma anche i danni economici legati all’organizzazione del viaggio. Evidentemente le rassicurazioni e gli appelli al buon senso non sono bastati. Esprimo la mia solidarietà a tutti i tifosi rossoblù colpiti da questo provvedimento. Come rappresentante delle istituzioni cittadine, continuerò a chiedere che si apra una seria riflessione a livello nazionale su queste modalità di restrizione, affinché i tifosi sardi non debbano mai più subire simili ingiustizie”.