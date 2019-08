Il calciomercato del Cagliari è chiuso, o quasi. Completato il centrocampo, risolto il nodo fasce e data fiducia a Rafael in funzione dell’infortunio di Alessio Cragno, ora la società di via Mameli può rallentare i ritmi sul fronte entrate. L’ultimo acquisto – che in realtà è un ritorno di fiamma – sbarcherà (possibilmente) oggi a Elmas per ricongiungersi con i suoi vecchi compagni e conoscere quelli nuovi: Luca Pellegrini prenderà nuovamente possesso della fascia sinistra e stavolta per giocarsi un’intera stagione da titolare. Il prestito è secco, tra un anno si discuterà con la Juventus se farlo diventare qualcosa di più, magari con un diritto di riscatto.

Ora per Marcello Carli inizia il momento più complicato di questa sessione di mercato. Rolando Maran ha a disposizione la rosa più completa a cui potesse aspirare, forse manca solo una seconda punta che si integri al meglio con Pavoletti. Ma il direttore sportivo deve dare un occhio alla lista da 25 e uno alle cessioni. La lista ha tre semplici regole: tutti i giocatori nati dopo l’1 Gennaio 1997 saranno utilizzabili senza alcuna limitazione; devono essere presenti almeno otto giocatori del vivaio nazionale, quattro dei quali devono aver fatto parte del vivaio del Cagliari. Qualora non fosse possibile riempire la casella prodotti del vivaio rossoblù, il totale dei giocatori dovrà essere inferiore a 25.

Al momento, i giocatori a disposizione dello staff tecnico sono ben 32. Serve sfoltire e serve farlo a breve, con la possibilità di incassare qualcosa. La paura è che questa necessità di vendere possa convincere altre squadre a mettere il Cagliari all’angolo per costringerlo poi a svendere. Carli al momento sta tenendo duro, cercando di far rispettare le volontà del presidente. Diego Farìas ad esempio è vicinissimo al Lecce ma c’è distanza sulle cifre: i pugliesi offrono un milione e mezzo per il prestito con diritto di riscatto a cinque milioni, il Cagliari vuole un obbligo di riscatto che gli consenta di non ritrovarselo in Sardegna la prossima estate. Fiorentina, Udinese, Brescia e Spal rimangono alla finestra per comprendere gli sviluppi.

Andrà via Filip Bradaric, ma anche qui serve mettersi d’accordo sulle cifre coi greci del Paok Salonicco. Ballano 500mila euro, i rossoblù vogliono recuperare la spesa effettuata un anno fa, per non dover fare i conti con una minusvalenza. Santiago Colombatto passerà quasi certamente un altro anno in B ma questa volta in prestito oneroso, Simone Pinna e Daniele Ragatzu sono vicini al rientro a Olbia. Filippo Romagna è sempre nei pensieri di Lazio, Lecce e Verona ma rispetto a due mesi fa non c’è più la piena intenzione di lasciarlo andare. Joao Pedro rimane nel limbo: è molto richiesto sia in Italia che all’estero, ma l’affare sfumato con Defrel e le buone sensazioni fornite nel precampionato stanno convincendo la dirigenza a tenerlo ancora. Potrebbe partire solo ed esclusivamente nel caso fosse lui a farne richiesta, per questo Atalanta e Sassuolo stanno aspettando l’occasione giusta per presentare un’offerta.

Simone Spada