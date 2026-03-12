Cagliari, Obert rinnova fino al 2030. Ricorso al Tar per i tifosi rossoblù a Pisa

Il difensore slovacco prolunga il contratto con la società. Intanto il club contesta le limitazioni alla vendita dei biglietti per i residenti in Sardegna.

Il Cagliari ha annunciato il rinnovo del contratto di Adam Obert. Il difensore slovacco ha prolungato il suo accordo con il club rossoblù fino al 30 giugno 2030. Nel frattempo la società del presidente Tommaso Giulini ha deciso di presentare ricorso al Tar della Toscana contro le limitazioni imposte ai tifosi rossoblù residenti in Sardegna per l’acquisto dei biglietti in vista della trasferta di domenica pomeriggio a Pisa.

Dall’infermeria arrivano invece segnali positivi per Pisacane. Gianluca Gaetano è tornato ad allenarsi regolarmente con il resto della squadra: oggi il trequartista campano, arretrato nelle ultime settimane in cabina di regia, ha svolto un allenamento completo con il gruppo. Ci sono quindi le condizioni per rivederlo tra i convocati e anche per un possibile impiego dal primo minuto contro il Pisa, anche se dopo circa un mese di stop sarà necessario valutare con attenzione la tenuta atletica e il minutaggio.

Il tecnico rossoblù potrebbe quindi confermare inizialmente il terzetto di centrocampo utilizzato contro Lazio e Como, tenendo Gaetano come possibile soluzione a partita in corso. Situazione diversa per Deiola e Mazzitelli, che hanno continuato a lavorare con un programma personalizzato: la loro convocazione per la trasferta in Toscana resta in dubbio.

Possibile invece il ritorno di Yerry Mina, assente nelle ultime due gare prima per squalifica e poi per un affaticamento muscolare. Oggi il difensore colombiano ha lavorato parzialmente con il gruppo e Pisacane sta valutando il suo reinserimento al centro della difesa. In attacco le scelte sono quasi obbligate. Senza Esposito, fermato per squalifica dopo il cartellino giallo rimediato contro il Como, l’allenatore dovrebbe rilanciare Kilicsoy dal primo minuto, affiancato da Folorunsho. Le alternative sono limitate: Borrelli è ancora indisponibile e ha appena ripreso a lavorare sul campo in vista di un rientro che potrebbe arrivare nelle prossime settimane.