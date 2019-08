Ora è tutto vero: Nahitan Nandez è un giocatore del Cagliari. Dopo due giorni intensi tra voli aerei e visite mediche, il talento uruguaiano ha firmato, nell’inusuale cornice di un locale in città, un accordo di cinque anni da un milione di euro a stagione. Un risultato che fa felice il presidente Tommaso Giulini e i tifosi rossoblù, come già notato al suo arrivo all’aeroporto di Elmas dove è stato accolto da una folla di oltre 300 persone entusiaste. Ovviamente il mercato non si chiude qua, visto che il ds Marcello Carli è al lavoro a Milano per chiudere le fila della rosa.

Si continua a trattare con la Juventus per il prestito secco di Luca Pellegrini, che così tornerebbe in Sardegna dopo i discreti sei mesi vissuti nella scorsa stagione. Il ragazzo non trova spazio nelle gerarchie bianconere: Sarri attualmente non è interessato alle sue abilità calcistiche e se ne priverebbe facilmente. Il suo arrivo sarebbe importante dopo l’addio di Marko Pajac che ha firmato col Geona, una stagione in prestito con diritto di riscatto. Le alternative sono DiMarco e Laxalt. Nonostante sia stato fatto qualche sondaggio, il primo non soddisferebbe le caratteristiche richieste da Maran; il secondo sarebbe un sogno e il Milan potrebbe pure cederlo, ma il giocatore a non accetta la destinazione, data la volontà di giocarsi le proprie chance in rossonero.

La questione seconda punta viene ancora monitorata. La Roma ha temporaneamente tolto dal mercato Defrel dopo che Dzeko si è riavvicinato all’Inter. Il Cagliari non intende aspettare e sta cercando di capire se qualcosa si può sbloccare sul fronte Simeone: Carli ne ha parlato con interesse e aspetta un cenno dalla Fiorentina, avendo già dalla propria il benestare del giocatore. Ancora una situazione in divenire ovviamente, e non a caso è stato specificato come la società si prenderà tutti i giorni di calciomercato rimanenti per definire l’operazione. Ounas è l’opzione C ma l’affare è diventato più complesso nel momento in cui il Napoli ha fiutato la possibilità di poterlo cedere a titolo definitivo. La valutazione è troppo alta (38 milioni) e De Laurentiis vuole solo soldi.

Intanto il Cagliari è a Catania dove stasera giocherà l’ultima amichevole del pre-campionato prima di affrontare le prime partite ufficiali della stagione. Al rientro in Sardegna, il gruppo verrà raggiunto da Nandez, che utilizzerà questi giorni per allenarsi a parte. Intanto la società ha dato il proprio benvenuto all’ex Boca Juniors con un video postato sui social:

Mira, esta es tu casa! 🛬 pic.twitter.com/G7qKNB1ZG3 — Cagliari Calcio (@CagliariCalcio) August 9, 2019

Simone Spada