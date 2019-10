Il Cagliari può davvero puntare all’Europa? Se lo chiedono in tanti, sia in Sardegna che nel resto d’Italia. Certo è che con una striscia di sei risultati utili consecutivi e una squadra che continua a macinare entusiasmo e allegria, i tifosi rossoblù sono come in una botte di ferro. E per domani pomeriggio, nessuna paura: Simeone e compagni si troveranno in campo al cospetto di un Torino in evidente difficoltà e ancora alla ricerca di una identità ben definita. Il momento migliore per azzannare la preda e continuare a far vibrare la classifica di belle sensazioni.

Intanto la settimana è andata bene: “Abbiamo tenuto i ritmi di sempre, il momento positivo ha inciso sull’entusiasmo – ha spiegato il tecnico Rolando Maran durante la conferenza stampa della vigilia – c’è stata intensità e applicazione. Abbiamo cercato di lavorare su nuove soluzioni realizzative, tutti si sentono coinvolti nella manovra. La formazione? Qualche giocatore ha qualche acciacco, devo valutare bene per domani. Nandez è convocato, Cacciatore e Lykogiannis preferisco tenerli qui. Ragatzu ha la febbre e rimane a Cagliari”.

Esaltazione a parte, domani ci sarà davanti un Torino che deve tornare a fare punti dopo diversi passi falsi. Per questo l’allenatore rossoblù non si fida affatto di questo momento di poca forma dei granata: “Sfideremo una delle squadre più attrezzate del campionato, hanno un organico di prim’ordine, molto fisico e ben strutturato. Noi dobbiamo cerca innanzitutto di non snaturarci, abbiamo i mezzi per contrastare gli avversari e per metterli in difficoltà. Se ci snaturiamo è finita, non possiamo pensare di essere competitivi. Possiamo batterli. Dobbiamo restare compatti e mantenere bene gli equilibri avuti fino ad ora: sono quelli che ci hanno dato i numeri che abbiamo”.

Probabilmente le sconfitte con Brescia e Inter hanno insegnato qualcosa. Da quel momento è partito un processo che ha portato i cagliaritani ad issarsi a poco a poco in classifica. “Dobbiamo guardare alle gare una dopo l’altra. Sicuramente dopo quelle due sconfitte ci siamo guadagnati un bel angolo di paradiso, ora dobbiamo difenderlo”. E dovrà essere difeso in un trittico che comprende non solo gli uomini di Mazzari, ma anche Bologna e Atalanta. Sarà dunque decisivo l’apporto di giocatori che finora hanno giocato meno: “Ci sono giocatori che stanno scalpitando, in questo momento meritano di giocare. Stanno lavorando bene, e questo è un buon segno davanti ad una settimana ricca di partite”.

Simone Spada