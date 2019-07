Dopo il quindicesimo posto e i 41 punti dello scorso anno, il Cagliari è pronto a ripartire per una nuova stagione. Il precampionato prenderà il via lunedì 8 luglio ad Aritzo, per poi proseguire dal 13 in Trentino a Pejo fino al ritorno – il 28 luglio – in Sardegna. Nel frattempo la società ha definitivo anche la sequenza di amichevoli estive che i rossoblù dovranno sostenere: spicca la presenza di formazioni internazionali come il Leeds, il Friburgo e il Fenerbahçe.

Sarà una preparazione focalizzata sulla crescita graduale della condizione atletica. La prima uscita è fissata già per il 10 luglio ad Aritzo contro una rappresentativa locale, quindi a Pejo sarà la volta delle sfide al Real Vicenza e al Feralpisalò. Il 24 luglio nuovo incontro con il Chievo Verona, dunque la sequenza europea: il Leeds sarà di scena alla Sardegna Arena il 27 luglio. La formazione allenata dal tecnico argentino Marcelo Bielsa milita in Championship (categoria inglese omologa alla Serie B italiana) ma rappresenta uno dei club più titolati e storici del Regno Unito con ben tre scudetti vinti, una Coppa d’Inghilterra, una Coppa di Lega, due Community Shield e 2 Coppe delle Fiere, oltre a partecipazioni e piazzamenti di rilievo in Coppa dei Campioni e Coppa Uefa.

Poi i rossoblù giocheranno ben due partite in trasferta: la prima col Friburgo il 3 agosto, occasione ideale per abbracciare la numerosa comunità di emigrati sardi presenti in terra tedesca; la seconda il 7 agosto col Fenerbahçe, in quello che è un nuovo rematch con la formazione turca, uscita precedentemente sempre vincitrice contro i cagliaritani (1-0 nel 2017 e 2-1 nel 2018). In tutte queste sfide ci sarà quasi sicuramente il terzino destro Federico Mattiello, la cui acquisizione è in via di definizione in queste ore per un valore di due milioni di euro. Sicuramente invece mancheranno Nicolò Barella e Joao Pedro: al netto dei tira e molla con Inter e Atalanta, i due saluteranno il Cagliari nel corso delle prossime settimane.

Simone Spada

[foto: cagliaricalcio.com]