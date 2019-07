L’affare Barella è alle battute finali, in questi giorni Cagliari e Inter definiranno gli ultimi dettagli e poi potranno depositare l’accordo in Lega. Il giocatore freme e spera di raggiungere i nuovi compagni a Lugano già la prossima settimana per iniziare la preparazione indossando la maglia neroazzurra. Dalla Sardegna filtra un cauto ottimismo per il finale di questa telenovela che nella formula del pagamento agevola entrambe le società: 10 milioni subito (prestito oneroso), 15 milioni (più 5/6 di bonus in base alle presenze sia in campionato sia in Champions) tra un anno e altri 15 tra due anni. In tutto 45 milioni tondi tondi che i rossoblù incasseranno dilazionati.

Il prestito con obbligo di riscatto a rate, però, è parso ai tifosi come l’ennesimo passo indietro da parte della dirigenza cagliaritana. In questo momento forse era impossibile raggiungere altri risultati: con la Roma che si è tirata indietro davanti al rifiuto del giocatore, sulla piazza rimaneva solo l’Inter, forte dell’accordo di ferro siglato a gennaio con il centrocampista e col suo agente Beltrami – vero artefice di questo affare. Marotta, Ausilio, Carli e Giulini si sono venuti incontro, permettendo di smuovere l’impasse creatosi giusto un mese fa. Nessuna contropartita, nessun tentennamento: più soldi (cifra vicina ai 50 milioni iniziali), il sì di Suning all’operazione, Barella a Milano e tutti contenti.

Sul fronte partenze, il discorso non si è chiuso qui. Se ne andrà Diego Farias, nemmeno convocato per il ritiro: Sassuolo e Lecce stanno giocando al rialzo, la valutazione si aggira sui 5-6 milioni e alla finestra rimangono anche Genoa e Fiorentina, in attesa di capire le intenzioni dell’attaccante brasiliano. È presente ad Aritzo e sarà pronto anche per Val di Pejo il buon Joao Pedro, ma le valigie sono pronte da tempo. Il discorso con l’Atalanta è solamente in stand-by per ulteriori valutazioni di Gasperini sulla rosa, ma entro i primi di agosto i dirigenti della Dea dovrebbero tornare alla carica confermando la proposta di 8 milioni di un mese fa.

Tante offerte dalla serie B per Colombatto, Giannetti, Oliva, Capello, Caligara, Biancu, Daga e Crosta: su alcuni di loro, il Cagliari vorrebbe monetizzare ma trova poca sponda da parte delle società interessate. Potrebbe invece rappresentare un buon introito la partenza di Romagna: premono Torino, Lazio e Brescia. Finora i sondaggi sono stati cauti a causa della valutazione del giocatore (7/8 milioni), ma è possibile che qualcosa di importante si muova verso la fine del mese.

Simone Spada