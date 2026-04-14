Cagliari, le prestazioni opache e il diritto dei tifosi (anche i fedelissimi) di fischiare la squadra

I fischi sono conseguenza di un amore tradito. Ha comunque ragione il presidente: fischi dovrebbero piovere eventualmente a fine partita, non quando ancora si gioca e l’esito della gara è aperto.

di Luciano Onnis

Superata la fase dei festeggiamenti per la preziosa vittoria nello spareggio salvezza con la Cremonese, il Cagliari si è rituffato già da lunedì in clima campionato per preparare quella che è una sfida da mission impossible. Venerdì sera (ore 20,45) la banda Pisacane farà visita a un’Inter già in clima scudetto dopo la prova di forza con il Como di Cesc Fabregas, un allenatore che a molti non è simpatico ma che è probabilmente il miglior tecnico della serie A.



Incamerati i tre punti della vittoria con la modesta Cremonese, che è ora a sei lunghezze sotto i rossoblù assieme al Lecce, sono rimaste in piedi alcune considerazioni del dopo partita che nell’euforia del momento per i tre punti conquistati, sono finite in secondo ordine. Come le dichiarazioni del presidente Giulini, sceso inaspettatamente in sala stampa per le interviste. Fra gli elogi alla squadra – ma anche qualche tirata di orecchie per le imbarazzanti prestazioni con il Lecce, il Pisa e il Sassuolo (2° tempo) – e gli accenni al nuovo stadio e alle difficoltà che una piccola società come il Cagliari deve affrontare per rimanere in serie A, ha recriminato per l’ondata di fischi riservati ai giocatori al termine del primo tempo con la Cremonese.



“Contestazione inopportuna“, l’ha definita il presidente. Si può essere d’accordo con lui, ma con qualche riserva. Vero che la squadra va sempre sostenuta e in particolare nei momenti di difficoltà, ma sarebbe stato maggiormente opportuno che il patron rossoblù si fosse messo nei panni di tifosi che affrontano a ogni partita, in casa e fuori, immensi sforzi (centinaia di chilometri e spese non indifferenti) per stare vicini ai propri beniamini, trovandosi ripagati con prove scialbe e al limite della tolleranza calcistica. Cosa che anche in questo campionato, escluso il prodigioso mese di gennaio, ha spesso contraddistinto il cammino della compagine rossoblù. Alla fine è normale che la pazienza vacilli e piovano bordate di fischi e contestazioni. Del tutto legittime, ma è vero anche inopportune in certi frangenti e momenti, come ha giudicato il presidente.

Le altre tifoserie sono più severe





Giulini dovrebbe fare un’altra seria riflessione: i tifosi del Cagliari sono di gran lunga fra quelli più attaccati alla squadra e alla società. E fra i più tranquilli. Risulta forse che ci siano mai stati eccessi in questi dodici anni di questa gestione societaria, se non qualche alzata di toni per le due retrocessioni? E quando mai allo stadio la curva dei fedelissimi ha scandito cori contro il patron? Si ha qualche flebile ricordo, ma non certamente negli ultimi campionati. Basterebbe pensare a cosa succede in altre tifoserie della serie A a seguito degli insuccessi ricorrenti delle proprie squadre e alle delusioni per promesse delle società non mantenute? Una grande società come la Lazio del presidente Claudio Lotito è nella bufera della contestazione dei suoi supporter e nelle partite interne si ritrova con la miseria di 2.500 spettatori paganti. Ecco, il presidente Giulini dovrebbe tenere conto anche che i tifosi cagliaritani hanno una pazienza infinita e meritano il perdono se talvolta l’esasperazione li assale.



I fischi sono conseguenza di un amore tradito. Questi amanti fedeli devono essere compresi e perdonati anche quando fischiano, perché se lo fanno c’è una ragione. Ha comunque ragione il presidente che c’è tempo e tempo per contestare. I fischi dovrebbero piovere eventualmente a fine partita, non quando ancora si gioca e l’esito della gara è aperto. Semmai, i fedelissimi della Nord ( che sono i veri tifosi del Cagliari) andrebbero disapprovati quando fanno lo sciopero del tifo per i 20 minuti iniziali, lasciando la squadra sola. In momenti in cui si stanno decidendo le sorti del campionato, c’è bisogno di stare uniti – come ha chiesto il presidente – e di farsi sentire dagli spalti. I giocatori hanno bisogno di sentirsi soffiati alle spalle – lo chiedeva il buon Ranieri – e trascinati alla vittoria. I cori contro le forze dell’ordine, contro la Lega italiana, contro l’Osservatorio non sono il tifo di cui la squadra ha necessità, rimangono fini a se stessi. Di questi slogan, che hanno motivazioni precise, la squadra non ha bisogno. Il Cagliari ha invece necessità della spinta dei suoi Sconvolt e della curva Nord, i suoi primi veri tifosi. Il resto dello stadio è solo un salotto che ha bisogno anch’esso di essere trascinato. Salvo svegliarsi con i fischi quando le cose non girano al meglio.