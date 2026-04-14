Cagliari, le prestazioni opache e il diritto dei tifosi (anche i fedelissimi) di fischiare la squadra

14 Aprile 2026
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I fischi  sono conseguenza di un amore tradito. Ha comunque ragione il presidente: fischi dovrebbero piovere eventualmente a fine partita, non quando ancora si gioca e l’esito della gara è aperto.

di Luciano Onnis

Superata la fase dei festeggiamenti  per la  preziosa vittoria  nello spareggio salvezza con  la Cremonese, il Cagliari si è rituffato già da lunedì in clima campionato per preparare quella che è una sfida da  mission impossible. Venerdì sera (ore 20,45) la banda Pisacane farà visita a un’Inter già  in clima scudetto dopo la prova di forza con il  Como di Cesc Fabregas, un allenatore che a molti non è simpatico ma che è probabilmente il miglior tecnico della serie A.

Incamerati i tre punti della vittoria con la modesta Cremonese, che è ora a sei lunghezze sotto i rossoblù  assieme al Lecce, sono rimaste in piedi alcune considerazioni  del dopo partita che nell’euforia del momento  per i tre punti conquistati, sono  finite in secondo ordine. Come le dichiarazioni del presidente Giulini, sceso inaspettatamente in sala stampa per le interviste.  Fra gli elogi alla squadra – ma anche qualche tirata di orecchie per le imbarazzanti  prestazioni con il Lecce, il Pisa e il Sassuolo (2° tempo) – e gli accenni al nuovo stadio e alle difficoltà che una piccola società come il Cagliari  deve affrontare per rimanere in serie A, ha recriminato per  l’ondata di  fischi riservati ai giocatori  al termine del primo tempo con la Cremonese.

Contestazione inopportuna“, l’ha definita il presidente. Si può essere d’accordo con lui, ma con qualche riserva. Vero che la squadra va sempre sostenuta e in particolare nei momenti di difficoltà, ma  sarebbe stato maggiormente opportuno che il patron rossoblù si fosse messo nei panni di tifosi che affrontano a ogni partita,  in casa e fuori, immensi sforzi (centinaia di chilometri e  spese non indifferenti) per stare vicini ai propri beniamini, trovandosi ripagati con prove scialbe e al limite della  tolleranza calcistica. Cosa che anche in questo campionato, escluso il prodigioso mese di gennaio, ha spesso contraddistinto il cammino della compagine  rossoblù. Alla fine è normale che  la pazienza vacilli e piovano bordate di fischi e contestazioni. Del tutto legittime, ma è vero anche inopportune in certi  frangenti e momenti, come ha giudicato il presidente.

Le altre tifoserie sono più severe



Giulini dovrebbe fare un’altra seria riflessione: i tifosi del Cagliari sono di gran lunga fra quelli più attaccati  alla squadra e alla società. E fra i più tranquilli.  Risulta forse che ci siano mai stati eccessi in questi dodici anni di  questa  gestione societaria, se non qualche alzata di toni  per le due retrocessioni?  E quando mai allo stadio la curva dei fedelissimi ha  scandito cori contro il  patron?  Si ha qualche flebile ricordo, ma non certamente negli ultimi campionati.  Basterebbe pensare a  cosa succede in altre tifoserie della serie A a seguito degli insuccessi ricorrenti delle proprie squadre  e alle delusioni per promesse delle società  non mantenute? Una grande società come la Lazio del  presidente Claudio Lotito è nella bufera della contestazione dei suoi supporter e  nelle partite interne si ritrova con la miseria  di 2.500 spettatori paganti.  Ecco, il presidente Giulini dovrebbe tenere conto anche che i tifosi cagliaritani hanno una pazienza infinita e meritano il perdono se talvolta l’esasperazione li assale.

I fischi  sono conseguenza di un amore tradito. Questi amanti fedeli devono essere compresi e perdonati anche quando fischiano, perché se lo fanno c’è una ragione.  Ha comunque ragione il presidente che c’è tempo e tempo per contestare. I fischi dovrebbero piovere eventualmente a fine partita, non quando ancora si gioca e l’esito della gara è aperto. Semmai, i fedelissimi della Nord ( che sono i veri tifosi del Cagliari)  andrebbero  disapprovati quando fanno lo sciopero del tifo per i 20 minuti iniziali, lasciando la squadra sola. In momenti  in cui si stanno decidendo le sorti del campionato, c’è bisogno di stare uniti – come ha chiesto il presidente – e di farsi sentire dagli spalti.  I giocatori hanno bisogno di sentirsi  soffiati alle spalle – lo chiedeva il buon Ranieri –  e  trascinati alla vittoria. I cori contro le forze dell’ordine, contro la Lega italiana, contro l’Osservatorio non sono  il tifo  di cui la squadra ha necessità, rimangono fini a se stessi.  Di questi slogan, che hanno motivazioni precise,  la squadra non ha bisogno. Il Cagliari ha invece necessità della spinta dei suoi Sconvolt e della curva Nord, i  suoi  primi veri tifosi. Il resto dello stadio è solo un salotto  che ha bisogno anch’esso di essere trascinato. Salvo svegliarsi con i fischi quando le cose non girano al meglio. 

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