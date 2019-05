Cinque giorni dopo, Marcello Carli torna sui suoi passi e smorza le polemiche scoppiate domenica scorsa nel post gara di Napoli. Alla vigilia di Cagliari-Lazio, il direttore sportivo rossoblù ribadisce la necessità di un po’ di chiarezza sull’intervento del Var in occasione degli episodi chiave di una partita e smorza le accuse nei confronti della classe arbitrale: “Ho una stima profonda e sincera per il lavoro degli arbitri italiani, penso siano i migliori in Europa”.

L’occasione per un passo indietro è data da una intervista su gianlucadimarzio.com, in cui Carli ha parlato sia della partita appena trascorsa che dei movimenti di mercato in vista del campionato 2019/2020. “È normale che nel post-partita ci siano toni del genere, ma ci vorrebbe un po’ di chiarezza su certi episodi. Poi, sulla tecnologia 3D, non sapevamo nulla. Ho anche chiamato dei colleghi e altri addetti ai lavori, e pochi di loro ne erano a conoscenza. Ma ripeto: massima fiducia negli arbitri”. Idee chiare sul mercato: “Prima di tutto ripartiamo da Maran, con lui possiamo crescere e consolidarci. Ci rinforzeremo, saranno con noi Klavan, Birsa e Castro che per motivi fisici non hanno potuto mostrare il loro valore. Barella? Tenerlo sarebbe un sogno, ci sono due squadre italiane molto forti che hanno messo gli occhi su di lui. Certamente se dovesse partire, dovremo pensare ad un rimpiazzo. Al momento il ragazzo deve pensare solo a concludere al meglio la stagione”.

Intanto si lavora per preparare la partita di domani quando potrebbe arrivare la salvezza matematica: basterebbe un punto con i biancocelesti per avere la sicurezza, altrimenti ci sarebbe da attendere la trasferta di domenica dell’Empoli con la Sampdoria. In panchina non ci sarà lo squalificato Rolando Maran, ma il suo vice, il quasi omonimo Christian Maraner. C’è però un reclamo: la valutazione arriverà nelle prossime ore. In campo mancherà anche Ionita, espulso nel finale con il Napoli. L’ultima tegola è il forfait di Ceppitelli per una infiammazione al tendine. Assente anche Faragò, ma tra i convocati ci sono Castro, fermo da novembre, e Klavan. “La Lazio è una delle primissime forze del campionato – ha sottolineato Maran – tanto è vero che proverà a conquistare la Coppa Italia. Mi stupisce vederla in quella posizione: sicuramente continuerà a lottare e a cercare punti. Noi per questo dobbiamo essere bravi e pazienti. Dobbiamo disputare una partita perfetta. È una gara insidiosa, ma noi abbiamo la carica giusta. E dobbiamo avere sempre fame”.

