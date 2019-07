Il caso alle volte può essere particolare: il Cagliari debutterà in casa nel campionato 2019/20, che partirà il 24 agosto, e lo farà contro il Brescia di Massimo Cellino, ex presidentissimo dei colori rossoblù tra il 1993 e il 2014. Una partenza teoricamente sul velluto per la formazione di Rolando Maran che, per il secondo anno consecutivo, sfiderà alla prima giornata una neopromossa. Il calendario ha regalato nel girone d’andata la maggior parte degli scontri con le pari livello, segno che Pavoletti e compagni potranno costruire da subito la salvezza (e magari qualcosa di più) tra le mura amiche della Sardegna Arena.

Ma le partite speciali non si fermeranno qui visto che alla seconda giornata ci sarà l’incrocio con l’Inter in cui ora milita Nicolò Barella, ancora in casa. La prima trasferta sarà a Parma, poi arrivano Genoa, Verona e Spal in casa e Napoli, Roma e Torino fuori. La metà del campionato potrebbe essere il momento di maggior fatica con Bologna (casa), Atalanta (fuori), Fiorentina (casa), Lecce (fuori), Sampdoria (casa), Sassuolo (fuori), Lazio (casa). Le ultime tre giornate saranno al cardiopalma: Udinese e Juventus fuori casa, il Milan chiude il lungo percorso alla diciannovesima in Sardegna.



“Sarà una partita sofferta” ha commentato Cellino, interpellato dai giornalisti di Sky. “Non mi sono ancora abituato a non essere più il presidente del Cagliari. Non so se sia il caso, ma questa prima partita è certamente uno scherzo”. Per Tommaso Giulini invece l’incrocio ricorda qualche buon ricordo: “Per noi c’è un precedente di buon auspicio, il 6-1 che rifilammo loro nel nostro ultimo incrocio. Può essere un augurio per una buona vittoria in avvio di campionato”. Sono previsti tre turni infrasettimanali: mercoledì 25 settembre, mercoledì 30 ottobre e mercoledì 22 aprile 2020. Saranno invece quattro le soste in concomitanza con le partite della nazionali: 8 settembre, 13 ottobre, 17 novembre e 29 marzo 2020. La sosta invernale è in programma dal 23 dicembre al 5 gennaio 2020.

Il Cagliari si presenterà con una veste decisamente rinnovata in mezzo al campo: il passaggio di Barella all’Inter ha dato il via libera al mercato cagliaritano che ha visto l’aggiunta di Marko Rog e Nahitan Nandez. Rimane in piedi il sogno Radja Nainggolan, per il quale occorre attendere il primo agosto quando la finestra cinese verrà definitivamente chiusa. Segnali non positivi per l’arrivo di Gregorie Defrel, il francese sta valutando altre soluzioni che possano garantirgli soprattutto un ingaggio abbastanza alto. Ecco perché il ds Carli sta lavorando ad altri profili dello stesso livello, in modo da consegnare a Pavoletti il miglior partner offensivo possibile – non lo sarà Joao Pedro, facilmente sacrificabile entro l’inizio del campionato.

Simone Spada