La vittoria sul Chievo ha donato serenità al Cagliari. Con un bottino che li avvicina a passo spedito verso la salvezza, gli uomini di Rolando Maran si approcciano alla partita delle partite contro quella Juventus che all’andata non lasciò alcuno scampo, vincendo per 3-1. Oggi i rossoblù hanno un’altra marcia, e tra le mura amiche della Sardegna Arena hanno dimostrato di sapersi prendere più di una soddisfazione – ne sanno qualcosa il Parma, l’Inter e la Fiorentina. I bianconeri arriveranno a Cagliari dopo la vittoria faticosa sull’Empoli, ma con diversi grattacapi: fuori Cristiano Ronaldo e Douglas Costa, anche Paulo Dybala non dovrebbe essere della gara e Mandzukic ha la febbre. Alla Vecchia Signora però non mancano i campioni e Max Allegri si gode l’esplosione di Moise Kean, a segno nelle ultime tre gare e diventato decisivo nell’economia della squadra.

Bruno Corda (nella foto in basso) ha raccontato in radio questa sfida per tantissimi anni. Sono susseguite gioie e dolori, arbitraggi da rivedere e risultati insperati come la doppia mitica vittoria del Cagliari di Bruno Giorgi nella Coppa Uefa ’93-’94. Nell’immaginario collettivo la sua voce si lega al gol di testa di Gianfranco Zola del 2005, e a tante emozioni nei campi d’Italia.

Cosa rappresenta per lei Cagliari-Juventus?

È la sfida delle sfide. Storicamente Cagliari-Juventus è la partita più attesa in Sardegna. Per noi tifosi del Cagliari è un derby, una battaglia sportiva simpatica tra i tanti sardi che amano i nostri colori e quel gruppo che ha nel cuore i colori bianconeri. Sappiamo che è una delle partite ritenute proibitive, ma la storia ci insegna che talvolta ci siam presi delle belle soddisfazioni: ricordo qualche bella vittoria con Tabarez e Ventura. Non sono troppe, ma quelle arrivate sono state avvincenti.

Tanti dicono che sia una gara impossibile, che sarà difficile ottenere un buon risultato. È così anche per lei?

Le armi sono assolutamente diverse, lo spessore tecnico della Juventus è nettamente superiore a tutte le squadre della serie A. Però era superiore anche al Genoa due settimane fa e invece ha perso. Batterli è il sogno di tutti. Ci sono delle energie nel Cagliari che possono ribaltare ogni pronostico, basta vedere cosa è capitato qualche settimana fa con l’Inter: altra gara che pareva proibitiva, e invece i rossoblù hanno giocato al 110%, con una adrenalina e un atteggiamento spavaldo che ha portato alla vittoria. Il sogno dobbiamo coltivarlo, è legittimo. La sfida non è impossibile.

Chi pensa possa essere, nel Cagliari, il giocatore decisivo per fermare la Juventus?

Non ci sarà un singolo. Quando affronti grandi squadre, puoi batterle o uscire indenne dalla sfida solo se la squadra per intero fa una grande partita. Anche con l’Inter tutti sono andati alla ricerca di un migliore in campo: c’è chi indicava Barella, chi Pavoletti… io indicai il gruppo. E sarà così anche in questo caso.

Quanto peserà l’assenza di Cristiano Ronaldo?

L’assenza di Ronaldo non peserà. Magari peserà per i tifosi (juventini e non) che avrebbero voluto vederlo giustamente in campo. La Juve ha una rosa talmente ampia che può permettersi qualsiasi cosa. Lo abbiamo visto qualche settimana fa quando Allegri ha lasciato in panchina lo stato maggiore della rosa (i migliori) per avere alcuni giocatori freschi per la gara con l’Atletico Madrid. Ha messo in campo rincalzi come Kean, Dybala e altri, e ha vinto lo stesso.

Che ricordi genera nella tua memoria questa partita?

Le emozioni più grandi le ho vissute, credo fosse la stagione ’86/’87. Il Cagliari giocava in serie B e si ritrovò contro la Juventus nei quarti di finale di Coppa Italia al Comunale di Torino. La squadra di Gustavo Giagnoni stava retrocedendo in serie C, eppure i rossoblù riuscirono a qualificarsi per la semifinale con un gol di Gigi Piras. Quella fu una grande emozione vissuta con diecimila sardi emigrati a Torino. Un’altra emozione l’ho vissuta nel 1990 con Claudio Ranieri in panchina. Il Cagliari era praticamente spacciato, stava perdendo 2-0 e rimontò con Cappioli e Cornacchia, dando letteralmente una svolta alla stagione verso la salvezza.

I tifosi rossoblù sono legati in particolare al racconto del gol che Zola mise a segno in un Cagliari-Juve del 2005. Che effetto tle fa risentire quella cronaca?

Devo dirti la verità: sono ‘costretto’ a risentire quella cronaca perché tanti tifosi hanno a cuore quel gol e lo mantengono persino tra le suonerie del telefonino. Mi viene sempre la pelle d’oca, pazzesco con quale emozione e gioia ho raccontato uno dei gol più importanti della storia cagliaritana. Parliamo di un gol che è nato quando internet era già un mezzo importante, dunque è rimasto facilmente impresso rispetto ad altri racconti. Gianfranco riuscì ad elevarsi in mezzo a due statue come Thuram e Zebina e a battere Buffon, che già allora era il portiere più forte al mondo.

Mancano nove giornate al termine del campionato. Come vede il finale di stagione del Cagliari?

Il Cagliari ha compiuto l’impresa con Inter e Fiorentina, e col Chievo ha messo in cassaforte la salvezza. Bisogna essere onesti. Un mese e mezzo fa, la panchina di Maran era in bilico a causa di un periodo sfortunato che rischiava di risucchiare i rossoblù nelle zone basse della classifica. Queste tre vittorie ci hanno dato una bella spinta. Credo che alla fine Udinese, Empoli, Spal e Bologna si dovranno giocare l’ultimo posto che vale la retrocessione. Chievo e Frosinone sono già in serie B.

Simone Spada