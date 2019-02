Una vita dedicata allo sport e all’integrazione, facendo del basket una ragione di vita. Giorgio Cabiddu è un cestista di Selegas che ogni settimana, da quattro anni, fa la spola tra la Sardegna e la Toscana per poter giocare nella Menarini Firenze, formazione di serie B di basket in carrozzina. Ex giocatore del Bads Quartu Sant’Elena, Cabiddu è diventato ben presto il terminale offensivo della squadra fiorentina, nonché uno dei migliori attaccanti del torneo.

Avvicinatosi al basket a 17 anni, un anno dopo l’incidente che gli ha cambiato la vita, ha fatto di questo sport un’esperienza totalizzante, giocando tante partite sia a livello nazionale che internazionale. Ora guarda al futuro e a nuove prospettive.

Quando ha iniziato ad avvicinarti al basket?

Quando ho avuto l’incidente avevo 15 anni. Dopo due anni mi hanno invitato a vedere la partita del Cagliari calcio, e lì ho incontrato un altro ragazzo in carrozzina che mi ha chiesto se volessi fare sport e mi ha indirizzato verso una squadra di basket in carrozzina di Cagliari. Nel 1995 ho iniziato ad allenarmi con altri ragazzi. La mia prima allenatrice è stata Emanuela Comella.

Che tipo di esperienza ha vissuto in questi vent’anni nel basket? Pensa di poter trasmettere le sue conoscenze ai ragazzi?

Con il Quartu ho vinto una Euroleague in Belgio e ho disputato una finale scudetto: belle soddisfazioni. Nel 2015 ho accettato la chiamata delle Volpi Rosse Menarini Firenze: era una squadra nuova, gioco con loro da quattro anni. Mi hanno preso per la mia esperienza, aiuto i ragazzi giovani ad imparare diverse tecniche di tiro e di difesa. A Firenze mi trovo bene, il presidente Ivano Nuti è una persona straordinario. Allenare? Per ora voglio continuare a giocare (sorride, nda). Per il futuro c’è l’intenzione di ottenere il patentino a Roma e insegnare alle nuove generazioni.

Quanto conta praticare uno sport per un ragazzo disabile?

Tanti ragazzi non vogliono uscire da casa loro. Hanno un incidente e rimangono rinchiusi, probabilmente per vergogna o paura. Consiglio il basket perché è uno sport di squadra, permette tanti momenti di aggregazione che uno sport singolo non ti dà. Lo sport aiuta fisicamente e soprattutto mentalmente. Quando ti stai allenando o stai giocando, la mente non pensa ad altro. Ti libera tantissimo. Fisicamente poi aiuta il corpo ad essere sempre stimolato, ad avere meno dolori e ti tiene in forma.

Ci sono dei progetti che coinvolgono lo sport e la disabilità?

A Firenze c’è un progetto che coinvolge le scuole dove vengono portate 10 carrozzine e si fa giocare tutti, disabili e non. Si fanno proprio tornei scolastici. Si promuove così il basket, che tipo di lavoro viene fatto coi disabili sia in campo che fuori dal campo. Anche in Sardegna ci sono progetti di questo genere, a Quartu e a Senorbì ho avuto modo di presenziare a manifestazioni che hanno avvicinato tantissimi ragazzi allo sport.

Quanto è faticoso dover sostenere due viaggi alla settimana per giocare a basket?

Non è più faticoso spostarmi ogni settimana. Parto il venerdì e torno lunedì in Sardegna. Faccio tutto da solo, mi porto dietro sia la carrozzina di tutti i giorni che quella da gioco, non ho bisogno di accompagnatori. A Pisa vengono a prendermi i dirigenti della squadra, faccio la partita e poi ritorno. Ci ho fatto l’abitudine.

Simone Spada