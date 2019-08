Mancano poche ore all’avvio della Serie A 2019-20. Il Cagliari arriva al debutto contro il Brescia con la certezza di aver lavorato molto bene in estate sul fronte calciomercato, di aver dato allo staff tecnico una rosa profonda e di qualità in grado di offrire quella reale svolta che tutti i tifosi sognano da tempo. Si parla ancora di salvezza, di quaranta punti, ma solo per scaramanzia. In verità i grandi sforzi economici operati fin qui chiedono, anzi pretendono, qualcosa di più: migliorare, fare dei passi avanti, avvicinarsi all’Europa, diventare la splendida sorpresa dell’anno.

Il lungo percorso inizia domenica notte alla Sardegna Arena (ore 20.45) contro il Brescia, dirigerà l’arbitro Eugenio Abbattista di Bari. Sicuramente sarà la partita delle grandi emozioni: i biglietti sono andati venduti nel giro di due giorni, l’atmosfera sarà calda e pronta a dare il bentornato all’ex presidente Massimo Cellino e all’ex capitano Daniele Dessena. Cogliere i tre punti contro una neopromossa sarebbe un dovere, quasi un obbligo, in attesa di ospitare l’Inter alla seconda giornata. Mancherà la mezzala Marko Rog, al suo posto Maran dovrà scegliere se puntare su un regista (Luca Cigarini) o un naturale pari ruolo (Nahitan Nandez o Alessandro Deiola). Dubbi anche sulla fascia destra dove Mattiello e Cacciatore rimangono ai box, e il ballottaggio sarà tra il giovane Simone Pinna e l’adattato Fabio Pisacane. Non ci saranno altri cambiamenti rispetto alla formazione che ha sconfitto il Chievo e passato il turno di Coppa Italia.

Per la prima volta Cagliari e Brescia si sfideranno alla prima giornata di campionato di serie A in Sardegna. Tre soli precedenti nello stesso turno: nel 1953 e nel 1967 le ‘rondinelle’ vinsero tra le mura amiche, andò meglio nel 1958 ai cagliaritani, successo in casa per 1-0. Il bilancio totale delle sfide nell’Isola sorride ai rossoblù: 18 vittorie, 7 pareggi e 3 sole sconfitte. L’ultimo confronto fu impietoso per i lombardi che si ritrovarono spazzati via dal furore agonistico della formazione di Rastelli: un tennistico 6-0 firmato da una tripletta di Joao Pedro e dalle reti di Capuano, Giannetti e Sau. L’auspicio dei tifosi è che il match di domenica notte possa aggiungere un nuovo segno positivo alla competizione tra le due squadre.

Simone Spada

(Foto: Cagliari calcio)