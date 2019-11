Cinque gol, tante belle giocate, il sorriso che sgorga dal suo viso: Joao Pedro ha firmato il rinnovo di contratto col Cagliari fino al 2023. Una conferma per il brasiliano che finora è stato tra i più positivi in questo inizio di stagione per i rossoblù che si trovano a contatto con la zona Champions league assieme alla Lazio e all’Atalanta (sconfitta pochi giorni fa a Bergamo). Il rapporto col ‘Cholito’ Simeone in fase avanzata va a meraviglia e le sue prestazioni sembrano tornate quelle del 2015-16 quando contribuì a portare il sodalizio cagliaritano in serie A con 13 reti.

Giocatore tecnico, fantasioso, imprevedibile per gli avversari, è arrivato in Sardegna nell’estate 2014: ha collezionato già 165 gare in rossoblù e realizzato ben 44 gol che gli valgono un posto nella top ten dei migliori marcatori di ogni tempo del club. Statistiche rilevanti che però non bastano da sole a spiegare il contributo fornito in questi anni dal brasiliano di Ipatinga. Joao Pedro ha messo sempre a disposizione della squadra tutta la sua duttilità: trequartista, mezzala, sino alla posizione di seconda punta ricoperta con continuità e profitto negli ultimi campionati.

Il Cagliari ora ha una certezza per il futuro, con l’auspicio che sia il più roseo possibile: JP10 sarà ancora il faro dell’attacco che verrà, con Pavoletti e Simeone, e le punte che arriveranno nelle prossime sessioni di mercato. I tifosi stravedono per lui e chissà che non possa aumentare di gran lunga il suo bottino da bomber, superando il record personale di 7 marcature in serie A.

Simone Spada

[Foto: Cagliari Calcio]