Gioco fermo per circa un minuto alla Sardegna Arena nella sfida tra Cagliari e Fiorentina per ricordare Davide Astori, ex rossoblù e viola, scomparso il 4 marzo del 2018 a Udine. Lunghissimo l’applauso del pubblico al minuto numero 13, lo stesso della maglia di Astori.

Cori del pubblico di casa e subito risposta dei tifosi fiorentini che hanno cantato “C’è solo un capitano”. Sullo sfondo il volto sorridente di Astori nel maxischermo dello stadio. I capitani delle due squadre Nainggolan stanno giocando con una fascia al braccio con la scritta Astori 13.