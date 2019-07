La prima amichevole della stagione 2019/2020 regala buoni risultati al Cagliari che supera la rappresentativa della Barbagia per 15-1 ad Aritzo. Sugli scudi Alberto Cerri e Daniele Ragatzu, autori di quattro gol a testa, mentre per Han c’è stata una buona tripletta condita da una alchimia interessante creatasi col bulgaro Despodov. Buone indicazioni dunque per il tecnico Maran, che adesso attende le nuove mosse del ds Marcello Carli per veder rinforzata la rosa.

A riposo Pavoletti, Castro, Cacciatore e Cigarini, impegnati in un allenamento differenziato. Vantaggio cagliaritano dopo nemmeno un minuto con Cerri sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Il centravanti si è ripetuto al 12′, al 23′ e al 24′ prima dell’inatteso gol degli avversari con Pili che al 32′ ha sorpreso Rafael. A seguire un monologo dei rossoblù con le marcature di Ragatzu, Han, Despodov, Deiola, Joao Pedro e Pajac. Tanti applausi da parte del folto pubblico (poco più di 500 persone), che ha così salutato con calore questi pochi giorni di ritiro in terra sarda vissuti dai giocatori prima di partire per la seconda parte a Val di Pejo.

Intanto si è allenato per la prima volta col gruppo Federico Mattiello, classe 1995 e nuovo terzino destro. Il ragazzo arriva dall’Atalanta in prestito con diritto di riscatto, nella scorsa stagione aveva ben figurato nel Bologna prima che un infortunio limitasse la sua presenza in campo. Ed è proprio la fragilità fisica a dare dei dubbi sulle sue prestazioni, Maran però conta su di lui e sulla sua abilità di essere un giocatore a tutta fascia, in grado di rendersi utile sia in difesa che in fase avanzata. E se il centrale polacco Walukievicz ha stregato lo staff tecnico, non convincono ancora Pinna e Biancu apparsi decisamente indietro rispetto ai compagni.

Il ds Carli sta lavorando ancora, dunque, sui profili mancanti alla rosa. Su Defrel si sono inserite la Fiorentina e l’Atalanta, il Cagliari dovrà battagliare sulla base economica da presentare alla Roma per battere la concorrenza. Sull’out sinistro si valuta la permanenza di Pajac, anche se piace non poco Radu – in uscita dalla Lazio: si monitora il suo rapporto con la società biancoceleste, il cartellino vale quattro milioni di euro. A centrocampo rimane il pallino Rog, che il Napoli valuta tantissimo (oltre venti milioni) e che i rossoblù strappare in prestito almeno per una stagione contando sull’apprezzamento del giocatore. In alternativa ci sarebbero Valzania del Frosinone e Kulusevski dell’Atalanta: quest’ultimo sta prendendo quota, e nelle prossime ore ci potrebbe essere una accelerazione nella trattativa per portarlo in Sardegna.

Simone Spada

(Foto: Cagliari calcio)