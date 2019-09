In occasione della partita Cagliari-Inter, il pubblico ha potuto salutare la presenza di un’ospite speciale: Bebe Vio, la schermitrice e campionessa paralimpica, mondiale ed europea in carica. La ragazza torna nel mondo rossoblù dopo la bella esperienza vissuta a luglio quando passò alcuni giorni in compagnia dei giocatori cagliaritani a Val di Pejo.

Oggi è stata una nuova occasione per rinnovare l’amicizia tra il Cagliari Calcio e la sportiva, e il proseguimento della collaborazione con l’associazione Art4Sport Onlus, punto di riferimento per i ragazzi disabili ed in particolare per chi, come lei, hanno subìto l’amputazione di un arto. Il team dell’associazione ha all’attivo diversi progetti in tutta l’Italia per bambini e adolescenti. Bebe Vio si è intrattenuta con alcuni di questi, presenti nella sezione Curva Futura della Sardegna Arena.

Simone Spada