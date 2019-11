Una Dinamo Sassari battagliera mette molta paura all’Olimpia Milano ma non riesce ad uscire dal Forum con due punti a favore. Finisce per 90-78 a favore dei padroni di casa che devono ringraziare due triple di Nedovic: canestri decisivi per creare il solco finale che ha consentito ai biancorossi diretti da Ettore Messina di prendersi una rivincita sui sassaresi dopo il flop di maggio durante la semifinale dei playoff scudetto.

I biancoblù hanno sofferto un arbitraggio molto casalingo e un Pozzecco particolarmente nervoso. La poca fluidità in attacco è stata celata grazie alle sortite solitarie di Pierre e Vitali, dall’altra parte un super Scola e un buonissimo Della Valle hanno punito le amnesie difensive sassaresi. Quando Bilan e Spissu hanno preso a giocare il loro ottimo pick’n’roll, per Milano sono stati dolori: il sorpasso firmato da Pierre e Jerrells sul finale di terzo periodo aveva fatto pensare ad una inerzia tutta sarda.

Negli ultimi dieci minuti l’equilibrio è rimasto immutato per diversi momenti, prima che gli uomini di Messina non decidessero di prendersi la vittoria basandosi sul solito Scola e su un cecchino di nome Nedovic che ha chiuso ogni discorso. Nonostante la sconfitta, la Dinamo è uscita a testa altissima dal campo, dando buone sensazioni per il prosieguo del percorso sia in campionato che in Europa.

TABELLINO.

A|X Armani Exchange Milano: Della Valle 12, Mack 10, Micov 12, Biligha 6, Moraschini 2, Rodriguez 8, Tarczewski 7, Nedovic 14, Cinciarini, Burns ne, Brooks 4, Scola 15.

Dinamo Banco di Sardegna: Spissu 6, Mclean 2, Bilan 17, Bucarelli, Devecchi ne, Evans 7, Magro ne, Pierre 21, Gentile, Vitali 12, Jerrells 13.

Simone Spada

[Foto: dinamobasket.com]