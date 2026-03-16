Dinamo, altra occasione sprecata: si allontana la zona playoff. Reggio Emilia vince nel finale

Sassari avanti per quasi tutta la gara e anche a +16, ma negli ultimi minuti cede 99-102 al PalaSerradimigni.

Continua la stagione delle occasioni mancate per la Dinamo Banco di Sardegna Sassari, che ieri al PalaSerradimigni ha ceduto nel finale a Reggio Emilia per 99-102, al termine di una partita che i biancoblù avevano controllato per lunghi tratti.

La squadra sassarese era riuscita a condurre praticamente per tutta la gara, arrivando anche a toccare il massimo vantaggio di +16, ma negli ultimi minuti ha perso lucidità permettendo agli ospiti di rientrare e completare la rimonta.

Una sconfitta particolarmente amara, non solo per come è maturata ma anche per le conseguenze sulla classifica. Con una vittoria contro Reggio Emilia la candidatura della Dinamo a un posto tra le prime otto della Serie A sarebbe diventata concreta. Il ko, invece, allontana Sassari dall’ottavo posto, ora distante quattro punti, in una zona della classifica sempre più affollata.

“Abbiamo fatto bene in attacco, con buone percentuali al tiro, ma ci è mancata continuità in difesa”, ha spiegato a fine gara coach Veljko Mrsic. “Reggio ha avuto anche un giocatore molto ispirato come Caupain, autore di una prestazione di alto livello. Quando resti avanti per tutta la gara e poi gli avversari rientrano negli ultimi minuti, spesso succede che prendano anche decisioni migliori in attacco. Reggio Emilia ha vinto con merito”.

Tra le note positive della serata c’è il rientro di Marshall, tornato in campo dopo il lungo infortunio. L’ala statunitense ha iniziato bene la gara, segnando due triple pesanti, ma la sua partita si è conclusa anzitempo con l’espulsione per un tecnico e un fallo antisportivo.

Non è bastata neppure l’ottima prestazione del play Desure Buie, autore di 23 punti. Quando l’americano è stato richiamato in panchina per tirare il fiato, l’attacco della Dinamo ha perso fluidità e Reggio Emilia ha trovato lo spazio per rientrare definitivamente in partita.