Appena 48 ore e poi si scoprirà, con molta probabilità, il futuro di Nicolò Barella. Il “tuttocampista” del Cagliari è al centro di una lunga corte serrata da parte di Inter e Roma, ha fatto intendere in più di una occasione di volere il meglio per la sua carriera e per le sorti dei rossoblù, ed ora si trova a dover decidere se proseguire col sogno neroazzurro o abbracciare la tentazione giallorossa. La società di via Mameli ovviamente gongola: sul piatto ci sono tanti soldi e alcuni giocatori di valore che potrebbero far svoltare letteralmente le ambizioni per la prossima stagione.

La storia parte da lontano, dallo scorso ottobre. L’Inter aveva sul suo taccuino le prestazioni del centrocampista del Cagliari e della nazionale, forte anche delle sue simpatie personali per i colori neroazzurri e del buon rapporto col suo procuratore Alessandro Beltrami (lo stesso di Radja Nainggolan). A dicembre un primo sondaggio positivo, ma a gennaio sia il Chelsea che il Liverpool si presentano con una offerta: i londinesi, in particolare, arrivano persino ad offrire 50 milioni di euro e danno mandato a Gianfranco Zola di mediare gli incontri. Barella però non se la sente di partire: il suo agente spinge per questa soluzione, sa che la Premier sarebbe un abito perfetto per le sue caratteristiche ma si deve arrendere alla necessità del ragazzo di rimanere altri sei mesi in Sardegna.

L’Inter gongola e trova un accordo verbale col giocatore. Giulini e Carli però sono categorici: c’è un contratto firmato per quattro anni, dunque parte alle nostre esigenze. Ovvero 50 milioni cash o 35/40 più giocatori di prospettiva. I neroazzurri fanno muro su Esposito e Bastoni, non intendono aiutare sull’ingaggio di Eder e propongono giovani di poco interesse. Senza eventuali contropartite, si gioca tutto sui soldi: 36 milioni più 4 di bonus. Ma il prezzo è più alto, i dirigenti cagliaritani lo fanno capire a più riprese, anche perché nel frattempo Barella gioca, diverte e convince in nazionale, e la cifra rischia di alzarsi ancora.

Qui entra in campo la Roma, anch’essa interessata da ottobre ma in maniera più timida. Ha un vincolo: al 30 giugno deve capitalizzare un po’ di cessioni per rientrare nei parametri del Financial Fair Play dell’Uefa. Nel mentre scoppia la bolla De Rossi, Totti se ne va, la smobilitazione è in atto e persino il nuovo tecnico Fonseca non viene ben accolto. Il ds Petrachi fa il possibile, anzi di più: deve incassare 60 milioni e ne mette a bilancio 70. Juventus e Napoli danno una manina, interessate a non far rafforzare una possibile concorrente come l’Inter: chiudono velocemente le operazioni Pellegrini e Manolas. A quel punto i giallorossi possono spendere e puntano l’all in su Barella: 35 milioni subito, l’intero cartellino di Gregorie Defrel e il prestito biennale del talento Alessio Riccardi.

“Abbiamo raggiunto un accordo con la Roma” ha annunciato Giulini a margine della riunione di Lega A di oggi, “ci hanno fatto una offerta superiore (all’Inter, nda). Credo a questo punto sia giusto che Nicolò si prenda un paio di giorni per decidere”. Nel frattempo Marotta e Ausilio risultano non pervenuti da una ventina di giorni. Il rilancio era atteso in mattinata e non c’è stato. Intanto Petrachi ha provato a ingolosire Barella: l’ingaggio sale a 3 milioni per cinque anni, superiore a quello proposto in precedenza. Il lavoro finale di convincimento lo sta facendo Lorenzo Pellegrini, che non vede l’ora di giocare assieme al cagliaritano anche nel club.

Simone Spada