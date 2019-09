Due settimane di sosta per conoscersi meglio e integrare i nuovi arrivati. Ora il Cagliari ha recuperato i giocatori convocati nelle rispettive Nazionali e si prepara ad affrontare il Parma domani alle 15 allo stadio Tardini col piglio di chi vuole iniziare un nuovo campionato col passo giusto. Pesano le due sconfitte consecutive iniziali, ma guai a guardarsi indietro o a cercare negli assenti un alibi per il momento negativo. Rolando Maran ci crede: “Il gruppo sta lavorando alla stragrande, ci darà belle soddisfazioni. Sono convinto che siamo sulla strada giusta, possiamo fare già a breve dei discorsi diversi rispetto a quelli affrontati finora”.

Confermato il forfait di Radja Nainggolan, il cui infortunio – una elongazione alla coscia – non sembra nulla di grave. Il suo rientro potrebbe essere previsto già col Genoa, ma lo staff medico si vuole prendere tutto il tempo per valutare al meglio l’entità del problema. Nel frattempo è stato recuperato anche capitan Ceppitelli, costretto ad un po’ di differenziato nei giorni scorsi, mentre Lucas Castro sta migliorando via via e sembra possa ottenere un importante minutaggio di qui in avanti. I nazionali sono tornati in ottima forma, persino Nahitan Nandez – giunto in Sardegna solo giovedì pomeriggio.

Maran non si sente in discussione ma sa bene che in caso di nuove sconfitte avrà la piena responsabilità del periodo negativo. “Mi devo preoccupare solo di allenare bene la squadra. Si è rinnovata molto, dobbiamo trovare una quadratura che ci permetta di giocare con efficacia. La personalità dei ragazzi aiuta sempre, è una qualità importante. Permette di leggere bene tutte le gare, dobbiamo mettere in campo tutte le armi per giocarci al meglio la gara”. Una di queste potrebbe essere Simeone al centro dell’attacco? “Sì, con lui abbiamo lavorato molto in queste due settimane. È un ragazzo generoso, ha dato entusiasmo al gruppo. Ci siamo focalizzati molto sull’attacco e la sua intesa con Joao Pedro si vedrà già domani”.

Intanto ritornano in mentre le prime due sconfitte, ma c’è tutta la volontà di scacciarle via. “Le prime sconfitte sono arrivate per episodi strani. Abbiamo sbagliato sì quella col Brescia ma con l’Inter abbiamo fatto passi in avanti. Capisco che le aspettative sono altre, ma i segnali di miglioramento ci sono. L’unica medicina è lavorare sempre seriamente, alzare il ritmo e presentarci a Parma con l’obiettivo di imporre il nostro gioco. Dovrà venire fuori il nostro carattere”. Intanto i convocati per la sfida della terza giornata sono 24 e mancano all’appello solo in lungodegenti Cragno, Faragò e Pavoletti, oltre che Nainggolan. Possibile la partenza tra i titolari di Pinna e Cigarini, ma il tecnico vuole valutare fino alla fine quale possa essere l’undici ideale per battere i ducali.

Simone Spada

(Foto credit: Cagliari Calcio).