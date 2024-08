A Cagliari si assegna lo scudetto del tennis italiano: al via i campionati nazionali di seconda categoria

Cagliari capitale del tennis nazionale dal 24 al 31 agosto: per il settimo anno consecutivo il Tennis club di Monte Urpinu ospita i campionati italiani di seconda categoria. A pochi mesi dal Challenger 175 con Musetti, Darderi e Tiafoe, nel capoluogo sardo si assegnano gli scudetti del singolare e del doppio maschile. Una vetrina per conquistare punti e scalare le classifiche. Non solo gloria e speranza di arrivare in alto: in palio anche un montepremi da tredicimila euro. L’uomo da battere è il campione uscente Alessandro Ingarao, siciliano del Match ball Siracusa, vincitore delle due ultime edizioni del torneo. Ci sarà però anche una vecchia conoscenza del Tennis club Cagliari, Stefano Baldoni, ora al Circolo tennis Giotto di Arezzo: aspetta da un anno la rivincita con il siciliano che lo aveva battuto in finale nel 2023.

Una delle novità di questa edizione è lo spostamento di circa un mese della data del torneo con l’obiettivo di rendere più semplice, rispetto a fine luglio, l’arrivo e l’accoglienza dei partecipanti aggirando il problema degli aerei e degli alberghi pieni: un contributo anche dal tennis alla destagionalizzazione del turismo. Gli iscritti sono già settantanove, ma il numero dei partecipanti potrebbe addirittura crescere nei prossimi giorni. A parte i favoriti e teste di serie numero uno e due Ingarao e Baldoni, promettono battaglia anche Tommaso Gabrieli, Società tennis Bassano, e Filippo Alberti, Circolo tennis Giotto, entrambi classificati 2.2 e quindi sulla carta leggermente più indietro rispetto ai big. Ma attenzione anche al resto del gruppo: il sardo (ma gioca con il Calabria swim race) Marco Dessi, 2.3, l’anno scorso era arrivato in semifinale. Ed era stato sconfitto proprio da Baldoni. Tra le possibili sorprese anche i fratelli Edoardo Maria e Gian Rocco De Filippo, entrambi Circolo canottieri Roma, Riccardo Mascarini, Canottieri Baldesio, Edoardo Monti, Tennis club Adelfia, Leonardo Angeloni, Tennis club Porto Recanati. Negli ultimi anni, tra i partecipanti, anche giocatori come Brancaccio (best ranking 121 nel 2022) e Agamenone (108) che hanno calcato poi i campi dei tornei del Grande slam. Si comincia domani con le qualificazioni. Poi si entra nel vivo da lunedì con i primi incontri del tabellone principale. Ingarao sarà tra i protagonisti anche del torneo di doppio: la scorsa edizione si aggiudicò il primo posto insieme ad Antonio Massara battendo in finale la coppia Dessì-De Filippo. Primi scambi da domani al Tennis club di Cagliari: il direttore del torneo è Andrea Lecca.