Variazione di bilancio, il gruppo Uniti per Todde: “Va approvata al più presto, servono aiuti sui rincari”

L’appello arriva al termine di un vertice interno: preoccupano rincari energetici e carburanti che pesano su imprese e famiglie.

Dopo il Pd – che ha chiesto di stanziare urgentemente 100 milioni per la sanità con la variazione di bilancio – anche il gruppo Uniti per Todde chiede di accelerare sull’utilizzo delle risorse della vertenza entrate, sollecitando tempi rapidi per l’approvazione della manovra. Dopo un vertice interno tra i consiglieri Valdo Di Nolfo, capogruppo, Giuseppe Frau, Gianfranco Satta e Sebastian Cocco, neo assessore degli Affari generali, arriva l’auspicio “che la prossima variazione di bilancio, tanto attesa dai sardi, possa essere discussa e approvata nel minor tempo possibile, in modo da poter dare risposte concrete alle tante urgenze che interessano le famiglie e il settore produttivo isolano”.

Nel documento diffuso dal gruppo, la sanità resta indicata come priorità, ma non è l’unico fronte su cui intervenire. “Oltre alla sanità che certamente si conferma come priorità assoluta per i sardi e che richiede stanziamenti importanti per poter portare avanti il programma di potenziamento dell’offerta dei servizi territoriali – scrivono in una nota -, oggi più che mai è fondamentale sostenere l’intero comparto produttivo sardo. A causa dei rincari energetici e delle materie prime le nostre imprese rischiano di sprofondare in una spirale di incertezza che segnerebbe la fine di molti comparti e di molte filiere”.

Particolare attenzione viene riservata al tema dei trasporti. “Il caro carburante che in queste settimane ha registrato picchi mai toccati in passato, incide in maniera determinante sull’intero settore produttivo”, aggiungono, ricordando come “la Sardegna, da sempre, a causa della sua condizione di insularità ha pagato più di altri i costi legati al trasporto delle merci”.

Da qui la richiesta di utilizzare il cosiddetto “tesoretto” dei cento milioni derivanti dalla vertenza entrate per interventi strutturali. L’obiettivo è “uno stanziamento adeguato e strutturale nel triennio al fine di sostenere famiglie e imprese compensando gli extra-costi legati alla condizione di insularità e al momento contingente che stiamo vivendo”. Una misura che, secondo i consiglieri, rappresenterebbe anche un segnale politico: “Saremmo la prima Regione in Italia ad adottare misure straordinarie a tutela del comparto produttivo e a salvaguardia dei redditi delle famiglie”.