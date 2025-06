Variazione di bilancio da 800 milioni, vertice del Campo largo. Todde: “Non mille rivoli, ma scelte chiare”

“Questa è veramente una variazione di bilancio ‘di maggioranza’, una novità rispetto al passato. C’è molta pluralità e discussione, e le richieste dei singoli assessorati si stanno sposando con quelle dei gruppi consiliari. È un metodo che stiamo ancora sperimentando, e direi che è positivo”. Così Alessandra Todde, presidente della Regione Sardegna, parlando con i cronisti al termine del vertice fiume di maggioranza, convocato nel pomeriggio a Villa Devoto e durato oltre due ore, per fare il punto sulla variazione di bilancio da circa 800 milioni di euro.



“Oggi abbiamo discusso sulla ‘forma’ della variazione, e di quelle che sono le principali direttrici che il documento deve prendere – spiega Todde – quello che sicuramente non vogliamo è che venga dispersa in mille rivoli, ma che invece ci siano chiari segnali rispetto ai temi importanti per i sardi: sanità, trasporti, lavoro e sviluppo economico“. Un confronto ancora interlocutorio fa sapere la governatrice, “a cui ne seguiranno altri. Anche perché in queste ore il vicepresidente e assessore al Bilancio, Giuseppe Meloni, è in Giappone per promuovere la Sardegna all’Expo di Osaka. Al suo rientro ci incontreremo ancora per fare sintesi rispetto alle posizioni dei singoli gruppi e a quelle dell’assessorato”. Tornando al metodo, “un altro esercizio che stiamo facendo, molto più puntuale rispetto al passato, è un confronto rispetto ai fondi strutturali – spiega Todde – quindi rispetto a quello che stiamo finanziando con il Pnrr, l’Fsc e con altri fondi europei”.



Al termine dell’incontro con assessori e capigruppo della coalizione, Todde si è riunita a porte chiuse con il capogruppo consiliare del M5s, Michele Ciusa, e la consigliera pentastellata, e assessora al Lavoro, Desirè Manca. Una coda del vertice che la governatrice motiva così: “Abbiamo discusso di vari temi portati dal Movimento, che ha messo particolare enfasi rispetto all’innovazione tecnologica della nostra isola, e alla necessità di dotare scuole e lavoratori di nuove competenze. Specialmente per quanto riguarda l’intelligenza artificiale e le connessioni”. A breve, sottolinea Todde, “faremo un incontro con tutto il gruppo consiliare, proprio perché è importante che il M5s, che in questo momento è molto forte anche sui territori, dia un segnale di leadership su questi temi. Un tipo di ‘atteggiamento’ che il Movimento chiaramente vuole portare avanti”. Ovviamente, ricorda Todde, “siamo in una maggioranza, e il mio compito è quello di garantire equilibrio rispetto a tutte le forze politiche”.