Turismo e sport, bando da 2,5 milioni. Cuccureddu: “Non sono contributi ma veri investimenti”

Uno stanziamento di 2,5 milioni di euro. Pubblicato il bando regionale per il cofinanziamento degli eventi sportivi attrattivi di flussi turistici. “Vogliamo proseguire nell’azione di sostegno a questi eventi in funzione attrattiva di specifici flussi – spiega l’assessore al Turismo, Franco Cuccureddu – trattandosi di target non facilmente raggiungibili con azioni di marketing tradizionale o di digital marketing”.

Non si tratta quindi di contributi, rimarca Cuccureddu, “ma di veri investimenti, il cui ritorno economico è certificato da advisor, in termini di accrescimento del valore del brand Sardegna. Questo grazie ai passaggi sui mass media, quelli televisivi in particolare, ed alle visualizzazioni sul web”. Potranno presentare domanda di contributo, fa sapere l’assessorato, le federazioni sportive o le associazioni sportive dilettantistiche affiliate a Coni, Cio e Sportaccord, dal 4 sino al prossimo 24 febbraio, per eventi che abbiano un costo minimo di 30.000 euro. “Il bando non copre i grandissimi eventi sportivi di valenza mondiale- sottolinea Cuccureddu- che saranno finanziati con un apposito programma approvato dalla giunta”.