Todde in Consiglio difende la linea sulla sanità e replica al centrodestra: “Non esistono scorciatoie, c’è bisogno di tempo”

La presidente della Regione replica in Aula alla mozione dell’opposizione: “Non siamo qui per raccontare una sanità perfetta, ma per dire la verità”.

“La sanità sarda non è entrata in crisi ieri”. Con queste parole la presidente della Regione Alessandra Todde ha aperto in Aula la replica alla mozione 111 del centrodestra sulla situazione sanitaria nell’Isola. La governatrice ha rivendicato una scelta politica fondata su una “visione” di lungo periodo, contrapposta a quella che ha definito una lunga stagione di “programmazione assente”. Tra le criticità ereditate ha indicato un sistema frammentato, una medicina territoriale esistente solo sulla carta e un’emergenza-urgenza “costretta a vivere nell’improvvisazione”.

Todde ha respinto le accuse di mancanza di una direzione chiara, illustrando i cinque pilastri della strategia della Giunta: rafforzamento dell’assessorato, centralizzazione dei processi, aumento delle piante organiche, programmazione pluriennale e integrazione tra ospedale e territorio. “Non siamo qui per raccontare una sanità perfetta, ma per dire la verità: abbiamo scelto di passare da una sanità che rincorre i problemi a una che prova a governarli”, ha sottolineato. Sul fronte del personale, la presidente ha parlato di “una linea di lavoro chiara”: tra il 2024 e il 2025 sono stati acquisiti 1.500 infermieri, 982 dirigenti medici e 943 operatori socio-sanitari. Annunciata anche la fine dei medici a gettone, con contratti per i codici maggiori che “scadranno inderogabilmente il 30 giugno 2026”, sostituiti da concorsi strutturati e dal rafforzamento degli organici dell’emergenza-urgenza.

Spazio anche allo stato di avanzamento dei progetti finanziati dal Pnrr. A dicembre 2025, ha spiegato Todde, i cantieri delle Case di Comunità sono passati dal 26% al 94% di attivazione, mentre gli Ospedali di Comunità hanno raggiunto il 100% degli interventi programmati. Sulle liste d’attesa la presidente ha indicato come prioritaria la trasparenza, con l’adozione della Piattaforma nazionale operativa da gennaio 2025 e l’istituzione del Ruas. Il piano prevede inoltre investimenti sia nel pubblico sia nel privato accreditato: 7,7 milioni per il triennio 2023-2025 per le prestazioni aggiuntive degli specialisti, 7,6 milioni programmati nel 2024 per il personale e ulteriori 5 milioni nel 2025 per acquistare prestazioni dal privato.

Un passaggio centrale ha riguardato le aree interne. Con il nuovo bando per le sedi disagiate, che prevede incentivi fino a 3.700 euro mensili, la Giunta punta a portare circa 100 nuovi medici di medicina generale sul territorio in due anni. La conclusione è netta: “Oggi la Regione ha una direzione – precisa Todde -, e questa direzione è fondata su scelte verificabili. Abbiamo deciso di scegliere e di operare facendo ciò che è giusto e non ciò che è facile”. “Non siamo qui per raccontare una sanità perfetta, ma per dire la verità – riassume la presidente Todde -: non esistono scorciatoie, la sanità sarda ha bisogno di tempo, di stabilità e di scelte coraggiose. E noi abbiamo deciso di assumerci fino in fondo questa responsabilità”.