Todde alla prima festa M5s in Sardegna: “La coalizione funziona, insieme si può governare”. E lancia Fenu per le Comunali di Nuoro

“È importante far capire alle persone che noi non siamo un governo di chiacchiere, siamo un governo di persone che amano la loro terra e che si stanno adoperando per questa isola. Persone che vogliono far riprendere alla Sardegna il suo posto in Italia, in Europa e nel mondo”. Così la presidente della Regione, Alessandra Todde, oggi al teatro Eliseo di Nuoro per la prima festa regionale del M5s. “Oggi sarà una grandissima festa, vogliamo far vedere un M5s che si è aperto, e infatti ci sarà tutta la nostra coalizione – spiega Todde ai cronisti -. Sarà bellissimo far capire come abbiamo lavorato in questo anno di governo, anche per dare avvio alla campagna di Emiliano Fenu (il deputato del M5s, candidato del campo largo alle comunali nuoresi, ndr)”.



Per Todde è importante “far capire che quando c’è il duro lavoro, quando c’è metodo e quando c’è tanta dedizione e amore per la propria terra, le cose succedono. E noi da Nuoro, anche con tanti ospiti nazionali, vogliamo far capire come si lavora tra persone perbene”. Prosegue la governatrice: “Sono contenta di dire che la nostra coalizione è fatta di tante persone che si stanno dedicando alla Sardegna in tanti modi, e le cose stanno cominciando ad accadere. Oggi ne avremo ovviamente un assaggio, e sarà importante anche capire come si declinerà questo metodo su Nuoro”. Da Todde quindi un bilancio del primo anno di governo alla guida della Regione: “Un bilancio di tante cose già fatte – spiega – anche se passano in secondo piano. Pensiamo alle bonifiche della Maddalena, pensiamo all’importante legge sulle aree idonee, ai tanti cantieri aperti. Ricordo anche i grandi sacrifici che stiamo facendo per riprendere il bandolo della matassa per una sanità che sembrava veramente senza speranza”.

Sulle Comunali di Nuoro, “Fenu sarà un sindaco di coalizione – rimarca Todde – sarà sicuramente espressione del M5s, ma mi fa piacere dire che per la prima volta, dopo tantissimi anni, il campo progressista a Nuoro si è unito di nuovo. Questo è un segnale anche per la città, perché una cosa abbiamo capito dalle scorse Regionali, e dalle Comunali a Cagliari, Sassari e Alghero: se siamo uniti siamo competitivi, abbiamo una proposta da veicolare ai nostri cittadini, e possiamo restituire una speranza anche alla nostra città”. Infine un passaggio sulle tensioni che a livello nazionale scuotono il campo largo: “Attecchisce solo in Sardegna? Io invece credo che avremo delle sorprese – sottolinea Todde – e si è visto anche nella nostra manifestazione sabato a Roma. Una manifestazione aperta, dove c’erano tutte le delegazioni anche della coalizione che ci supporta a livello regionale. Quello che sta accadendo è che da una parte il Movimento si sta aprendo – e questa è una cosa bellissima – dall’altra tutte le forze di coalizione e il Partito Democratico stanno capendo che insieme si può governare”.