Tirocini in tribunale per laureati sardi sino a 35 anni: indennità di 450 euro al mese

Conoscere dall’interno il funzionamento del Tribunale. È quanto potranno fare i giovani sardi che svolgeranno un tirocinio negli uffici Giudicanti e in quelli Requirenti. La Regione, attraverso la sua agenzia Aspal, ha appena pubblicato un avviso che mette a disposizione 500 mila euro per 84 stage che saranno attivati anche nelle sedi di Cagliari, Sassari, Lanusei, Tempio, Nuoro, Oristano.

I posti sono così divisi: 55 tirocini attivati dalla Corte d’Appello di Cagliari che ospiterà 22 ragazzi; altri tre andranno al Tribunale di sorveglianza del capoluogo; due a Lanusei; cinque a Oristano; tredici a Sassari; cinque a Nuoro; altrettanti a Tempio Pausania.

La Procura generale della Corte d’Appello di Cagliari gestirà invece gli altri 29 tirocini, i cui posti sono tredici a Cagliari 13; uno a Lanusei; tre a Oristano; sette a Sassari; tre a Nuoro; due a Tempio Pausania.

“La Regione investe nell’alta formazione per facilitare l’ingresso dei giovani nel mondo del lavoro – dice l’assessora Ada Lai -. Fare un tirocinio presso gli uffici giudiziari è un’opportunità importante non solo per i laureati in materie giuridico-economiche, è un’occasione di orientamento formativo perché consente di vedere di persona come lavora la magistratura e di capire direttamente come funziona il sistema giudiziario”.

Così la Dg di Aspal, Maika Aversano: “Fare un’esperienza sul campo arricchisce enormemente e permette di affacciarsi al mondo del lavoro con maggiori strumenti. È una grande opportunità che la Regione quest’anno darà non solo ai laureati in materie giuridiche ed economiche, ma anche in quelle umanistiche”.

Il tirocinio avrà una durata di sei mesi, eventualmente prorogabile di altri sei. “Non costituisce un rapporto di lavoro, per cui non prevede alcuna forma di retribuzione, ma esclusivamente una indennità – è scritto in una nota della Regione -. A ogni tirocinante sarà erogata un’indennità mensile di 450 euro al mese. Per partecipare è necessario avere una laurea in materie giuridiche, economiche e umanistiche, un’età massima 35 anni, il domicilio in Sardegna e lo status di disoccupazione ai sensi della Legge 150″.

Nel dettaglio dei titoli di studio richiesti, i tirocini giudiziari sono destinati esclusivamente ai laureati in materie giuridiche ed economiche, mentre i tirocini che verranno attivati presso il Tribunale di Sorveglianza di Cagliari sono rivolti ai giovani laureati in Scienze dell’educazione e della formazione e in Scienze e Tecniche psicologiche.

Tutti i dettagli sui requisiti e sulle modalità di presentazione delle domande, l’avviso pubblico sarà pubblicato nel portale Sardegna Lavoro a partire dalle 10 di lunedì 23 gennaio e sino alle 14 di lunedì 6 febbraio.