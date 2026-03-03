Tensioni nel centrodestra a Oristano, il sindaco Sanna ha nominato la nuova Giunta comunale

Il primo cittadino firma le nomine dopo aver ritirato tutte le deleghe: “Serve stabilità per arrivare a fine consiliatura”

Dopo le tensioni politiche delle ultime settimane, Oristano ha una nuova giunta comunale. Il sindaco Massimiliano Sanna ha firmato il decreto di nomina dei nuovi assessori ridisegnando l’assetto dell’esecutivo.

Entrano in giunta Maria Bonaria Zedda, vice sindaca con delega all’ambiente, igiene e decoro urbano, verde pubblico e privato, polizia ambientale e servizi cimiteriali; Simone Prevete, cui vanno cultura, organismi partecipati, turismo, pubblica istruzione, patrimonio culturale, bilancio, programmazione e personale; Valentina de Seneen, con deleghe alle attività produttive, mercati e zone economiche speciali; Antonio Franceschi, che si occuperà di sport, impiantistica sportiva, politiche giovanili, turismo sportivo e spettacolo; Giulia Murgia, ai servizi sociali, plus, politiche abitative, associazionismo e pari opportunità; Gianfranco Licheri, ai lavori pubblici, servizi tecnologici, manutenzioni, toponomastica, frazioni, borgate e quartieri.

Il sindaco mantiene la delega alla polizia urbana e, per ora, conserva anche l’interim su urbanistica e tutela del territorio, edilizia residenziale, usi civici, viabilità, patrimonio, energia, trasporti e parcheggi. “L’esecutivo nasce al termine di un confronto politico serio e approfondito, avviato per verificare la solidità della maggioranza e la prospettiva amministrativa fino alla conclusione della consiliatura – dichiara Sanna –. Il nuovo assetto è il risultato di una sintesi necessaria per garantire stabilità, coerenza programmatica e capacità decisionale in una fase particolarmente delicata”.

Il riassetto ha comportato l’uscita dalla giunta di Ivano Cuccu e Carmen Murru. “A entrambi va il mio ringraziamento sincero per l’impegno e i risultati conseguiti – sottolinea il sindaco –. La scelta non è legata al lavoro svolto, ma alla necessità di ricomporre un quadro politico più solido e funzionale al prosieguo dell’azione amministrativa”.

Sanna prende atto anche della decisione del gruppo consiliare Oristano al Centro di uscire dalla maggioranza. “Si tratta di una scelta politica che rispetto – aggiunge – ma che impone una riflessione complessiva sugli equilibri dell’esecutivo e sugli strumenti per assicurare continuità al governo della città”.

In questo scenario si inserisce il dialogo avviato con Sardegna al Centro 20Venti, che sta valutando la possibilità di contribuire direttamente al percorso amministrativo. “L’obiettivo – conclude Sanna – resta quello di rafforzare la maggioranza attorno a un programma condiviso, nell’interesse esclusivo della città e con la volontà di portare a compimento gli impegni assunti con i cittadini”.