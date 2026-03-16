Tensioni in Giunta Todde tra Pd e M5s, Giuseppe Conte: “Le fibrillazioni devono rientrare, serve coesione”

Il leader del Movimento 5 Stelle, oggi a Sassari per un incontro sul referendum, invita a superare i contrasti interni: “Non ci sono alternative a questa maggioranza”.

Il progetto politico del centrosinistra in Sardegna deve rimanere compatto. È il messaggio lanciato dal presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte, intervenuto oggi a Sassari, dove ha invitato le forze della maggioranza che governa la Regione a superare le tensioni interne. “Non vedo proprio alternative a questa maggioranza”, ha detto l’ex presidente del Consiglio. “Se c’è qualche fibrillazione deve assolutamente rientrare, perché tutte le forze politiche e tutti gli eletti devono capire che questa è una grande occasione non per il singolo partito ma per la Sardegna”.

Conte ha sottolineato che alla base dell’alleanza c’è un progetto politico condiviso con obiettivi comuni. “Ci sono traguardi strategici da raggiungere a tutela della comunità sarda e per farlo serve la massima coesione”, ha aggiunto. “Non voglio neppure sentir parlare di queste fibrillazioni”.

Il leader del M5s ha poi respinto le critiche del centrodestra sulla gestione della sanità, difendendo l’operato della Giunta guidata dalla presidente Alessandra Todde. “Il centrodestra sulla sanità sarda non dovrebbe parlare – ha dichiarato – perché abbiamo ereditato una situazione fortemente critica. Durante la campagna elettorale tutti i cittadini indicavano la sanità come il problema principale”. Secondo Conte, le accuse dell’opposizione “sfiorano il ridicolo”.

L’ex premier ha rivendicato alcune iniziative già avviate dall’esecutivo regionale, tra cui il recupero delle liste d’attesa. “Si parla già di centomila richiami, segno del grande lavoro che la presidente e la Giunta stanno portando avanti”. Tra gli interventi citati anche il completamento del progetto del Pnrr sull’assistenza domiciliare, che punta a rafforzare il supporto sanitario a casa per molti pazienti. Conte ha inoltre ricordato il provvedimento che prevede incentivi fino a 2.000 euro per i medici di famiglia disposti a trasferirsi nelle zone dell’isola dove la presenza di professionisti è più carente. Per il leader pentastellato si tratta di primi passi importanti, anche se la soluzione dei problemi richiederà tempo. “Le difficoltà non possono essere risolte in pochi mesi”, ha concluso, “ma il lavoro avviato dalla Giunta va nella direzione giusta”.