Tensione in Consiglio, FdI attacca sulle nomine Asl e chiede di aprire discussione. No del Pd: “La seduta è su 41-bis”

Seduta sospesa dopo la richiesta di Fdi di discutere le nomine Asl. Poi si riparte con le mozioni sui detenuti

Si è aperta e subito interrotta la seduta del Consiglio regionale convocata per discutere il trasferimento dei detenuti al 41 bis in Sardegna. All’ordine del giorno due mozioni, una della minoranza e una della maggioranza, con l’obiettivo di arrivare a un documento unitario da inviare alle Camere. Ma nell’aula di via Roma il clima si è acceso subito, all’indomani delle tensioni nella maggioranza sulle nomine dei direttori generali delle Asl di Cagliari e Gallura.

A chiedere la modifica dell’ordine del giorno è stato il capogruppo di Fratelli d’Italia, Paolo Truzzu, che ha sollecitato un’inversione dei lavori per affrontare prima il tema della sanità e “il caos in maggioranza dopo le nomine dei dg”. “Leggendo le dichiarazioni del partito più importante della maggioranza siamo fortemente preoccupati – ha dichiarato Truzzu a margine – perché quando si parla di delibere illegittime di soggetti irresponsabili vuol dire che c’è qualcuno che è irresponsabile. Abbiamo chiesto che la presidente ci spieghi chi è il responsabile e di cosa. Ci sono delibere in spregio di sentenze e della Costituzione”.

Di fronte alla richiesta, il presidente dell’Assemblea Piero Comandini ha sospeso la seduta per valutare il da farsi e convocare la conferenza dei capigruppo. Subito dopo si è riunito il gruppo del Pd, che al termine ha incontrato i giornalisti per chiarire la propria posizione. “Il presidente del gruppo di Fratelli d’Italia ha domandato una modifica dell’ordine del giorno – ha ricostruito il capogruppo dem Roberto Deriu –. Ho espresso un parere contrario a una modifica che prevedesse una sorta di improvvisata audizione in Aula della presidente su materie sanitarie. Ho chiesto il tempo di consultarmi con il gruppo”.

Deriu ha spiegato di aver sentito anche il segretario regionale Silvio Lai, oggi a Roma, ribadendo la linea dei democratici: “Siamo contrari a parlare in maniera estemporanea di sanità quando il Consiglio è convocato per altro. Vogliamo invece proseguire in modo diffuso e capillare la riapertura della discussione sui temi sanitari, coinvolgendo organismi territoriali e centrali. Sulla sanità il Pd ha molto da dire”. Dopo una riunione di maggioranza per condividere gli esiti con gli alleati e una nuova conferenza dei capigruppo, i lavori sono ripresi seguendo l’ordine del giorno originario, con la discussione delle mozioni sul 41 bis.