Suicidio assistito, proposta di legge anche nell’Isola. La firma di 21 consiglieri regionali

Anche la Regione Sardegna discuterà una proposta di legge sul suicidio medicalmente assistito. Elaborato dall’associazione Luca Coscioni (nella foto), il testo è stato depositato da Piero Comandini (primo firmatario) e da altri 21 consiglieri regionali (gruppi consiliari del Pd, Progressisti, Alleanza Europa Verde – Sinistra – Possibile – Art.1 e Movimento 5 Stelle, grazie anche all’attività della Cellula Coscioni Cagliari), azione che ha dunque reso non necessaria la raccolta firme come avvenuto in Veneto, Emilia Romagna e Abruzzo.

Grazie alla sentenza 242/2019 della Corte costituzionale sul caso Antoniani (ovvero dj Fabo, cieco e tetraplegico dopo un incidente, che aveva chiesto a Marco Cappato una mano per riuscire a porre fine alle sue sofferenze in Svizzera), l’aiuto medico alla morte volontaria, il cosiddetto “suicidio assistito”, oggi in Italia è possibile per le persone malate che possiedono i 4 requisiti previsti dalla Consulta: essere persone maggiorenni affette da patologie irreversibili, con gravi sofferenze fisiche o psicologiche, pienamente capaci di prendere decisioni libere e consapevoli, tenute in vita da trattamenti di sostegno vitale.

Eppure, nonostante la possibilità di ottenere questo tipo di aiuto, il servizio sanitario non garantisce tempi certi per effettuare le verifiche e rispondere alle persone malate che hanno diritto di porre fine alla propria vita. Così le persone che intendono interrompere la propria vita, rimangono in attesa di Asl e Comitati etici territoriali che, per svolgere le loro funzioni di verifica delle condizioni, possono impiegare mesi. Un tempo che molte persone che hanno bisogno di essere aiutate a morire non hanno. E del resto sono diversi i casi di persone costrette a emigrare in Svizzera per porre fine alle loro sofferenze.