Sostegno a formazione e lavoro: il Consiglio regionale approva il reddito di studio

La misura, promossa da Sinistra Futura e destinata a sostenere il percorso degli studenti sardi e favorire l’accesso all’istruzione, è stata votata all’unanimità dall’Aula

Il Consiglio regionale della Sardegna ha approvato all’unanimità la proposta di legge che istituisce il Reddito di Studio (Rest), una nuova misura destinata a sostenere il percorso formativo di studenti e studentesse dell’isola e a favorire l’accesso all’istruzione. L’iniziativa, promossa dal gruppo di Sinistra Futura, punta a ridurre gli ostacoli economici che ancora incidono sui livelli di scolarizzazione, soprattutto nelle aree interne e nei contesti sociali più fragili.

Il provvedimento nasce in un contesto che da anni vede la Sardegna confrontarsi con diverse criticità nel sistema educativo e nel mercato del lavoro: tassi di dispersione scolastica significativi, mobilità forzata dei giovani verso altre regioni o all’estero e una disoccupazione giovanile superiore alla media nazionale.

“Il provvedimento si inserisce in un quadro storico complesso”, ha spiegato Luca Pizzuto, capogruppo di Sinistra Futura e primo firmatario della legge. “Il Reddito di Studio rappresenta un passo importante per garantire maggiori opportunità formative, favorire l’inclusione e sostenere la costruzione di competenze utili all’ingresso nel mondo del lavoro”. La misura prevede un sostegno economico rivolto a persone in condizione di disoccupazione o marginalità sociale, con l’obiettivo di consentire loro di intraprendere o proseguire percorsi formativi che possano migliorare le prospettive occupazionali.

L’impatto del Reddito di Studio sarà monitorato dalla Regione Sardegna attraverso la raccolta e l’analisi di dati quantitativi e qualitativi, così da valutarne l’efficacia e introdurre eventuali correttivi nelle fasi successive di attuazione. Secondo Paola Casula, consigliera regionale di Sinistra Futura, la misura potrebbe avere effetti che vanno oltre il sostegno individuale: “Migliorare l’accesso all’istruzione significa rafforzare il capitale umano dell’isola, ridurre le disuguaglianze e offrire a giovani e adulti strumenti concreti per costruire il proprio futuro restando nel territori”. Con l’approvazione unanime in Consiglio regionale, il Reddito di Studio si propone dunque come uno degli interventi con cui la Regione intende affrontare, attraverso la formazione, alcune delle principali fragilità sociali ed economiche dell’isola.