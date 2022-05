Sondaggi Swg sui governatori d’Italia: Solinas penultimo con il 28%, Zaia primo al 72

Il gradimento di Christian Solinas è a picco. Da un sondaggio di Swg, dedicato proprio alla valutazione sull’operato dei presidenti di regione, il capo della Giunta sarda è al penultimo posto. Primo Luca Zaia, governatore veneto.

Solinas è nella parte bassissima della classifica su 17 presidenti (anziché 20 perché dall’estensione territoriale del sondaggio sono state escluse Molise, Valle d’Aosta e Trentino Alto Adige). Solinas ha chiuso con il 28 per cento di gradimento. Peggio di lui solo il governatore della Basilicata, Vito Bardi, al 27 per cento.

Zaia guida la classifica con il 72 per di consensi. Subito dietro, il capo della Giunta in Emilia Romagna, Stefano Bonaccini, al 71 per cento. Seguono Massimiliano Fedriga (Friuli Venezia Giulia) al 64. Vincenzo De Luca (Campania) è quinto al 55 per cento. Poi ecco Alberto Cirio (Piemonte, 49%), Roberto Occhiuto (Calabria, 45) e Giovanni Toti (Liguria, 44). Francesco Acquaroli (Marche) ha preso il 44 per cento; Attilio Fontana (Lombardia) il 43. Eugenio Giani (Toscana) è al 42, prima di Marco Marsilio (Abruzzo, 36). Nicola Zingaretti (Lazio) e Donatella Tesei sono entrambi al 35 per cento. Michele Emiliano (Puglia) è anche lui in fondo alla classifica, col 33 per cento, davanti a Nello Musumeci (Sicilia, 31). Chiudono appunto Solinas e il governatore della Basilicata.