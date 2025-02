Slitta la Finanziaria, nuova proroga dell’esercizio provvisorio. Le opposizioni: “Caos istituzionale”. La maggioranza difende la scelta

di Vito Fiori

La proroga dell’esercizio provvisorio annunciato questa mattina da Alessandro Solinas (M5s) ha scatenato, inevitabilmente, la reazione delle minoranze. Per la maggioranza si è trattato di una scelta obbligata, peraltro nota, con la Manovra finanziaria che, a questo punto, sarà approvata non prima di aprile. Scontata la replica dell’opposizione, con Fausto Piga (Fdi) che parla di “caos istituzionale” e accusa la presidente Alessandra Todde di aver fissato l’agenda sbagliando tutto e creando non pochi problemi alla Sardegna. E ricorda quando la consigliera (oggi assessora al Lavoro) Desiré Manca (M5s) sbraitava dai banchi dell’opposizione sull’esercizio provvisorio adottato dalla precedente giunta di Christian Solinas: insomma, due pesi due misure.

Giuseppe Talanas (Fi) ha rincarato la dose. “Non ci spiegano i ritardi della finanziaria e convocano l’aula per parlare di sanità mentre i sardi sono in sofferenza. Per questo provvedimento ci vorranno settimane, forse mesi. Noi – ha sottolineato Talanas – ci prenderemo tutto il tempo necessario. Il problema è della coalizione non dell’assessore Meloni o del presidente della commissione”. Quindi Stefano Schirru (Misto) e Stefano Tunis (Sardegna al Centro 20venti) che proseguono sulla medesima falsariga degli altri anche se con toni più pacati. “La macchina amministrativa non sta funzionando – ha detto Tunis – se volete (rivolto alla maggioranza) siamo pronti a dare una mano d’aiuto, basta che ce la chiediate”. Umberto Ticca (Riformatori) e Ivan Piras (Fi) ribadiscono i concetti già espressi.

L’assessore alla programmazione e vice presidente dell’esecutivo Giuseppe Meloni (Pd) è intervenuto per spiegare la situazione: “Abbiamo deciso di non procedere subito con la finanziaria per evitare una manovra tecnica che non fa l’interesse dei sardi, come accaduto in passato, perché poi si fanno scelte di programmazione last minute, inutili. Le nostre responsabilità comunque ce le assumiamo per intero”. Meloni ha poi fatto un appello alla minoranza: “Spero che si eviti l’ostruzionismo, perché va bene la dialettica politica, ma credo che voi per primi abbiate a cuore gli interessi dei sardi”. Quindi, un impegno sui tempi: “37 giorni dovrebbero essere più che sufficienti”.

Le repliche. Paolo Truzzu (Fdi): “La finanziaria è bloccata dalla presidente per motivi politici e non tecnici, cominciate a togliere quei 30 milioni per la fusione delle società di gestione degli aeroporti”. Alice Aroni (Udc): “Avete ritardato la finanziaria per portare in aula una riforma inutile. Quattro mesi per colpa vostra”. Umberto Ticca (Riformatori): “I tempi dell’approvazione li decide la maggioranza, bisognava accelerare l’iter da prima”. Stefano Schirru (Alleanza Sardegna): “Il nostro sarà un voto contrario, la maggioranza si assuma la propria responsabilità”. Angelo Cocciu (Fi): “La minoranza non ha interferito sui lavori della maggioranza. Avete perso tempo con la questione dei commissari delle Asl”. Alberto Urpi (Sardegna al centro 20Venti): “La regione non può spendere soldi pubblici per ragioni non tecniche. Avete approvato la manovra in giunta ma non l’avete portata in commissione”. Antonello Peru (Sardegna al centro): “Un ritardo voluto dalla maggioranza, ditelo alle imprese, ai sindaci, a chi sta aspettando le risorse per poter operare. Qui si sta perdendo tempo per nulla”.