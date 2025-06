Siccità, ok del Pd alla legge straordinaria proposta dall’assessore Piu

“Accogliamo l’invito dell’assessore Piu a una collaborazione trasversale per fronteggiare l’emergenza idrica che sta colpendo duramente la Sardegna. La proposta di una legge straordinaria che attribuisca maggiori funzioni ad Enas in ambito di protezione civile va nella direzione giusta: servono strumenti di emergenza per affrontare una situazione gravissima, in particolare nei territori più esposti”. Così in una nota il gruppo consiliare del Pd, sull’iniziativa dell’assessore regionale ai Lavori pubblici, Antonio Piu, che nei giorni scorsi ha annunciato la presentazione in giunta un disegno di legge straordinario urgente per consentire all’Ente acque della Sardegna di impiegare immediatamente risorse per garantire la sostenibilità idrica, in particolare nel Sassarese.

Per i dem, però, non basta intervenire sull’emergenza: “occorre allo stesso tempo affrontare in modo strutturale le profonde disuguaglianze nell’accesso alla risorsa idrica che penalizzano centinaia di aziende agricole escluse dai servizi dei Consorzi di bonifica. È una condizione che mina la competitività, aggrava la vulnerabilità economica di intere aree e rischia di compromettere l’equilibrio del comparto agroalimentare sardo”. Per questo occorre portare avanti “strategie complementari, misure mirate per le aziende escluse, contributi per l’autonomia idrica, investimenti su sistemi di dissalazione e su tecnologie avanzate per il risparmio e il recupero dell’acqua”.

In questo quadro, sottolineano gli esponenti del Pd, “il riutilizzo delle acque reflue in agricoltura rappresenta una leva fondamentale per la sicurezza idrica e la sostenibilità. Va promosso con decisione, sfruttando le più moderne soluzioni tecnologiche e normative disponibili, in coerenza con gli obiettivi europei e con le esigenze del nostro territorio”. Non solo. “Servono misure dedicate alle aziende agricole escluse dai consorzi, incentivi per favorire l’autonomia idrica, investimenti nella ricerca e l’utilizzo ottimale delle risorse idriche sotterranee”. Insomma, “serve una visione integrata, pragmatica e solidale. Siamo pronti a fare la nostra parte per costruire un futuro in cui l’acqua sia una risorsa accessibile, gestita in modo equo e innovativo, nell’interesse di tutti i sardi”.