Servitù militari, rivolta contro la proposta di FdI. Scanu (Pd): “Stati Maggiori delle Forze armate responsabili, ma non saremo un popolo di servi”

L’ex deputato, che aveva presieduto la Commissione d’inchiesta sull’uranio impoverito, invita Regione e parlamentari sardi a sostenere la battaglia contro la proposta di legge Chiesa che vuole sia lo Stato ad avere competenza esclusiva sui poligoni dell’isola.

di Vito Fiori

“Basterebbe osservare l’attuale contesto geopolitico internazionale per capire che la proposta della deputata di Fratelli d’Italia è un grimaldello funzionale agli Stati Maggiori delle Forze armate e dello stesso governo di destra”. Gian Piero Scanu, ex parlamentare del Pd ed ex presidente della Commissione d’inchiesta sull’uso dell’uranio impoverito nei poligoni militari, non solo sardi, è chiaro che più chiaro non si può. E dopo il grande lavoro svolto tra il 2015 e il 2018, che portò all’approvazione di una legge attraverso la quale alle Regioni sarebbero stati conferiti realmente maggiori poteri di controllo sull’ambiente e la facoltà di avviare indagini sulle aree militari, non poteva assistere in silenzio a quanto sta avvenendo in questi giorni. La proposta di Paola Maria Chiesa, deputata di FdI, infatti, mira ad assegnare allo Stato centrale la competenza esclusiva sulle zone militari, introducendo una clausola di compatibilità che limiterebbe l’applicazione delle norme ambientali regionali.

Solite furberie

“Si tratta delle solite procedure e furberie del governo di turno – sottolinea Scanu – che evidenziano come tutto nasca dalle esigenze dei vertici militari. Ricordo quanta fatica è stata fatta per ottenere, quasi miracolosamente, l’approvazione (nel 2018) della legge in cui erano state inserite norme severe per la tutela dell’ambiente e della salute pubblica e che vedevano le Regioni in prima fila sulla questione. Tutto questo oggi rischia di essere vanificato e non possiamo permetterlo. Sarebbe una beffa che in Sardegna, che ha il numero più alto di servitù militari, le regole le detti lo Stato ignorando le istanze dei sardi”.

Disegno politico preciso

Si aspettava questo tentativo di ritorno al passato? “Onestamente no, però, riflettendoci, anche questa iniziativa si inserisce in un disegno politico preciso. Pensiamo al riarmo e ai costi che il Paese dovrà sopportare per diversi anni. È lampante il ruolo che gli Stati Maggiori militari hanno giocato. Bene ha fatto il Comipa a denunciare e tutti noi abbiamo il dovere di combattere contro questo ennesimo sopruso. Altrimenti saremmo solo un popolo vinto o servo”.

Mettiamoci la faccia

Come portare avanti questa battaglia? “Mettendoci la faccia in maniera chiara ed esplicita. La giunta e l’intero consiglio regionale, insieme alla pattuglia di parlamentari sardi dovrebbero chiedere immediatamente il ritiro della proposta di legge che, per ora, risulta ancora in fase di esame in Commissione difesa. Ma non c’è tempo da perdere”.

Il Minnesota

Quindi, Gian Piero Scanu commenta: “Nel 2001, dopo l’attacco alle Torri Gemelli a New York, gli Stati Uniti hanno smesso di essere un Paese libero. In nome della guerra al terrorismo sono stati limitati diversi diritti, si è proceduto a una militarizzazione sempre più invasiva con conseguenze pericolose. E ciò che è accaduto di recente in Minnesota, con vittime civili innocenti e le violenze perpetrate dall’Ice di Trump, ne è l’esempio più calzante”.