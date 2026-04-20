Servitù militari, no alla proposta che riduce il potere di controllo della Regione. Todde: “Non possono essere zone franche”

La presidente della Regione: “Contrasteremo ogni norma che possa indebolire l’autonomia speciale e compromettere la tutela ambientale della Sardegna”.
Si estende la protesta contro la proposta di legge di Fratelli d’Italia che modifica il codice dell’ordinamento militare in materia di tutela ambientale e sanitaria nelle aree militari. Dopo la presa di posizione del Comipa, il comitato per le servitù militari, e quelle dell’ex presidente della Regione Francesco Pigliaru e dell’ex senatore Gianpiero Scano, prende posizione anche la presidente della Regione Alessandra Todde.
“Denunciamo con forza l’ennesimo tentativo di colpire la Sardegna attraverso un provvedimento – sostenuto da una parlamentare di Fdi – che rischia di ridimensionare in modo significativo le competenze regionali in materia ambientale, soprattutto nei territori interessati da servitù militari”, dice Todde. “Qualsiasi iniziativa legislativa che punti a depotenziare le competenze regionali non può essere accettata. La proposta in discussione rappresenta un tentativo di aggirare i nostri strumenti di pianificazione e di ridurre la capacità della Regione di esercitare le proprie prerogative costituzionali. Non possiamo accettare un disegno politico che accentra poteri decisionali a discapito dei territori, riducendo il ruolo delle Regioni nella gestione e nel controllo del proprio territorio”.
“Più volte”, rimarca la presidente della Regione, “abbiamo dichiarato che i beni non più utilizzati per funzioni statali devono tornare nella disponibilità della Regione e non possono essere trasformate in zone franche sottratte a ogni pianificazione, né tantomeno destinate a usi diversi eludendo le normative regionali. Contrasteremo ogni norma che possa indebolire l’autonomia speciale e compromettere la tutela ambientale della Sardegna perché, di fronte a interventi che minano le nostre competenze fondamentali, non smetteremo di far valere le nostre ragioni”, conclude Todde.