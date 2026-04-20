Servitù militari, ritirata la proposta per limitare i poteri delle Regioni: “Abbiamo difeso la Sardegna da chi la voleva ai margini”

I parlamentari M5S rivendicano un ruolo decisivo nel ritiro del disegno di legge che, se approvato, avrebbe riscritto il ruolo delle regioni sulle attività militari

La deputata di Fratelli d’Italia Paola Maria Chiesa ha ritirato il disegno di legge n. 1887 sulla riforma del Codice dell’Ordinamento militare. La proposta, presentata un anno fa e in discussione in questi giorni nelle commissioni parlamentari, ridefiniva il ruolo di Stato e Regioni sulle questioni legate ai poligoni e alle servitù militari, limitando la competenza della Sardegna in favore di quella nazionale.

Sulla questione si sono sollevate in questi giorni polemiche e attacchi bipartisan: no all’ingerenza del Governo su ambiente e sicurezza, inaccettabile che gli enti territoriali siano esclusi dalla discussione su un argomento tanto importante.

I parlamentari del M5S rivendicano il ruolo nella conclusione della vicenda: “Una decisione che va nella direzione giusta così il deputato sardo Mario Perantoni – ma che arriva solo grazie al lavoro e alla pressione esercitata in queste settimane e in questi mesi, dal Movimento 5 Stelle. – Fa sorridere leggere oggi dichiarazioni in cui si rivendica una presunta attenzione ai territori e alla Sardegna. Se davvero quella sensibilità fosse stata così ‘chiara’ fin dall’inizio, quella proposta non sarebbe mai stata presentata. La verità è che senza il nostro intervento – dalle prime comunicazioni fino all’azione in Commissione Difesa – l’iter non sarebbe stato bloccato e sarebbe andato avanti nel silenzio generale. Questo è un grande risultato del Movimento 5 Stelle e di tutte le forze d’opposizione che hanno fermato un disegno politico molto chiaro: sottrarre potere alle regioni danneggiando i territori. Oggi possiamo dire di aver difeso la Sardegna da chi la voleva nuovamente ai margini”.

Sul tema sabato si era espresso il Comitato misto paritetico sulle servitù militari della Sardegna, il parlamentare Pd Silvio Lai, l’ex deputato Gianpiero Scanu, il gruppo regionale Sardegna 20Venti e la presidente della Giunta regionale Alessandra Todde che ha affermato “Non possiamo accettare un disegno politico che accentra poteri decisionali a discapito dei territori, riducendo il ruolo delle Regioni nella gestione e nel controllo del proprio territorio”.