Servitù militari, Pigliaru e Scanu contro la proposta FdI: “Azione arrogante del Governo, nell’Isola tutele ambientali a rischio”

Nel mirino dell’ex presidente della Regione e dell’ex senatore il disegno di legge di Fratelli d’Italia che rafforza la competenza statale su ambiente e salute nelle aree militari.

Francesco Pigliaru e Gianpiero Scanu si schierano con il Comipa – il Comitato per le servitù militari della Sardegna – contro la proposta di legge di Fratelli d’Italia che modifica il codice dell’ordinamento militare in materia di tutela ambientale e sanitaria nelle aree militari. “Siamo di fronte a un’azione grave e arrogante del Governo che, dietro il pretesto strumentale delle cosiddette ‘recenti tensioni internazionali’, punta a cancellare – con un vero e proprio atto di forza – le conquiste ottenute dalla Regione in oltre sessant’anni di battaglie istituzionali e civili”, hanno scritto in una nota.

Nel mirino c’è il disegno di legge presentato alla Camera dal partito della premier Giorgia Meloni, che interviene sul quadro normativo dei controlli nelle aree militari. Pigliaru – ex presidente della Regione – è tra i firmatari del protocollo d’intesa tra ministero della Difesa e Regione per il coordinamento delle attività militari nell’Isola, mentre Scanu – che è stato senatore e sottosegretario – è l’estensore delle norme del codice dell’ambiente relative alla trasparenza e ai controlli ambientali nei poligoni. Secondo loro – e secondo il Comipa – il provvedimento rafforzerebbe la potestà esclusiva dello Stato, ridimensionando il ruolo delle Regioni e incidendo sugli strumenti di monitoraggio ambientale introdotti negli anni. “L’obiettivo è chiaro: riaffermare un principio di supremazia ed esclusività della potestà statale sull’utilizzo e sulla tutela dei territori interessati da attività militari, un principio che era stato superato con fatica e che oggi si tenta di riproporre in modo autoritario”.

Pigliaru e Scanu parlano apertamente del rischio di smantellamento delle garanzie esistenti: “Con un solo colpo di spugna verrebbero cancellate le norme sulla sicurezza ambientale nei poligoni militari, insieme all’istituzione degli osservatori ambientali indipendenti presso i poligoni e le aree addestrative militari, strumenti fondamentali di trasparenza, controllo e tutela delle comunità locali”. Da qui la richiesta di una reazione politica ampia: “È necessaria e urgente un’azione di forte e determinato contrasto politico affinché questa proposta di legge venga respinta”. I due sollecitano un’iniziativa bipartisan della Giunta, del Consiglio regionale e dei parlamentari sardi a sostegno del Comipa.